Comment faire le meilleur avion en papier du monde?

On s'est tous et toutes déjà demandé quelle était la méthode suprême pour faire voler un avion en papier à la perfection. Pliage, aérodynamisme, matière, lancer… Un tas de paramètres sont à prendre en compte quand on parle d'un sujet aussi sérieux.

Heureusement, Huilin Li, doctorant de la branche Shanghai de la New York University (NYU) et Tristan Goodwill, doctorant au département de mathématiques de la NYU, se sont emparés de la question. Dans leur étude, publiée dans le Journal of Fluid Mechanics de l'université de Cambridge, ils détaillent leur cheminement pour atteindre l'avion en papier parfait.

Un jeu d'équilibriste

Car s'il existe des milliers de théorèmes compliqués pour prévoir le vol des avions grandeur nature, aucun modèle mathématique n'avait encore été établi pour calculer le planage de leur homologue de papier.

Après une analyse complète du vol plané des oiseaux, ils sont arrivés à la conclusion que les avions en papier, bien que très simples à concevoir, impliquent en réalité un aérodynamisme étonnamment complexe. Spoiler alert: tout est dans la répartition du poids.

Afin de trouver la meilleure conception possible, les chercheurs ont placé de fins rubans de cuivre en quantités différentes sur la partie avant des avions en papier en leur donnant divers emplacements.

«Si le poids était au centre de l'aile, l'avion subissait des mouvements violents, tels que des flottements ou des culbutes, écrivent les auteurs. Si le poids a été déplacé trop loin vers un bord, alors l'avion plongeait rapidement vers le bas pour s'écraser.»

Mieux vaut donc être un peu calé en physique avant de se lancer dans la reproduction de cet engin parfait. En attendant d'appliquer leurs conseils à la lettre, korii. vous propose un guide plus concret des meilleurs avions en papier.

Le plus classique

Il porte le charme nostalgique de notre jeunesse, ce n'est peut-être pas le plus beau, mais il est solide. Le très sérieux New York Times a fait un tuto génial pour un avion à réaliser directement à partir d'une page du journal.

Le New York Times, un quotidien volant –n'essayez pas de faire la même chose avec korii. | Evan Sung / The New York Times

Le plus professionnel

C'est celui du tenant en titre du record du monde de lancer d'avion en papier, avec 69 m de distance parcourue, rien que ça. Bon point, on peut le plier en 45 secondes chrono: démonstration grâce à l'Université de Harvard.

Le plus militaire

Rien de tel qu'un F15 en papier pour imposer son style. Rapide, solide, ce modèle d'avion ne laisse personne indifférent.

Le plus créatif

Avec cette réplique des TIE Fighters, les petits vaisseaux de chasse de l'Empire dans Star Wars, tout le monde (sauf les membres de l'Alliance rebelle) vous respectera.