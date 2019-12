Comment monter sa propre radio pirate pour moins de 30 euros

Nombreuses dans les années 1970, les radios pirates ont petit à petit perdu de leur superbe bien que certaines, à l'instar de Radio Mulot (1997 - 2007), aient réussi à faire leur trou pendant plus de dix ans en France.

En grand fan du film Good Morning England et de sa Radio Rock, vous aussi souhaitez créer votre propre radio pirate? C'est en fait beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez, et il vous suffit de quelques outils et euros pour y arriver.

Une station de radio FM n'est composée que de deux éléments: un émetteur, qui crée le signal, et une antenne, qui le diffuse. Pour construire sa radio, il suffit donc de créer un signal avec un Raspberry Pi, un nano-ordinateur de la taille d'une carte bancaire ne coûtant pas plus de 30 euros, ainsi qu'un morceau de fil métallique pour le diffuser. Fastoche!

Six étapes

En six petites étapes, il vous sera possible d'exposer au monde entier votre talent de DJ. Enfin... peut-être pas le monde entier mais au moins votre quartier –cette radio improvisée pourra diffuser un signal sonore dans un rayon d'environ 100 mètres.

Dans un premier temps, configurez votre Raspberry Pi avec le système d'exploitation libre et gratuite Raspbian, que vous pouvez trouver facilement en ligne. Ensuite, installez un logiciel de radio FM tel que Pi Fm.

Il vous faut dans un second temps brancher le Pi à une carte micro SD, ajouter vos pistes de musique et attacher votre Pi à une source d'alimentation. La diffusion commencera automatiquement, sur la fréquence de votre choix.

Munissez-vous de votre fil, qui doit mesurer entre 20 et 70 centimètres pour une meilleure portée, et branchez-le sur la broche Gpio4 de votre Raspberry Pi –normalement celle-ci est située en quatrième position, en bas à gauche.

Il ne vous reste plus qu'à exécuter le code PiFm du type «sudo ./pifm awesomejams.wav 100.0». Le nombre «100.0» correspond à la fréquence en MHz sur laquelle vous diffusez. Sélectionnez une fréquence, et le tour est joué.