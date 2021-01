Comment prendre soin à distance de ses parents âgés

La pandémie de Covid-19 et le confinement nous ont obligés à voir moins fréquemment nos parents âgés –et ces derniers ne sont pas forcément familiarisés avec Zoom comme nos voisins de bureau. Les nouvelles technologies peuvent néanmoins servir à maintenir le contact et s'assurer de leur état de santé.

Seuls 35% des plus de 70 ans sont équipés d'un smartphone selon le Baromètre du numérique. 75% d'entre eux utilisent encore leur ordinateur pour se connecter à internet.

En cause notamment: un écran de téléphone jugé trop petit. Pour profiter des applications, on peut donc miser sur une tablette, à mi-chemin entre l'ordinateur et le téléphone. Nul besoin d'acheter du matériel sophistiqué: une tablette basique munie du Wi-Fi et d'une carte SIM (permettant de passer des appels et d'utiliser le réseau 4G en cas de panne du Wi-Fi) suffira.

Incitez vos parents à installer des applications de jeux cognitifs, susceptibles de les changer des sempiternels mots croisés et sudokus, et de stimuler leur capacités intellectuelles.

Il en existe des milliers permettant d'exercer sa mémoire ou de résoudre des petits puzzles. Il est aussi possible de jouer en ligne avec des amis, par exemple pour partager des parties de Scrabble ou de tarot: pratique lorsque l'on est isolé, et utile pour conserver un lien social.

Silver tech

Les seniors pourront aussi s'instruire en suivant des cours en ligne gratuits, dispensés par des universités ou des associations. Le site Fun-mooc, créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, propose par exemple des centaines de formations dans des domaines aussi variés que le droit, l'environnement ou les langues. Le site Mooc francophone propose quant à lui des cours d'histoire, de philosophie ou encore d'informatique.

Pour les loisirs type tricot ou travaux manuels, les tutoriels sur YouTube ou Dailymotion sont les plus adaptés. N'hésitez pas à inciter vos parents à s'abonner à leur chaîne préférée pour retrouver facilement les nouveautés.

Quant au contact direct, aux appels audio ou vidéo, privilégiez les applications comme Skype, WhatsApp ou FaceTime (pour les utilisateurs Mac), les plus simple d'utilisation. Certaines firmes, comme Google ou Amazon notamment, proposent des objets dédiés à la visioconférence.

De nombreuses applications et objects connectés spécial senior concernent la santé. Peak Acuity sert par exemple à tester sa vue, MySugr assure le suivi des personnes diabétiques et MyTherapy rappelle les médicaments à prendre.

Attention aux services de surveillance à distance, qui sont souvent assez coûteux; assurez-vous que le sérieux est bien au rendez-vous. La Poste propose par exemple un kit de téléassistance comprenant un bracelet ou un pendentif connecté qui permet de déclencher une alerte en cas de problème.

À noter que tous ces services fonctionnent souvent avec des mots de passe. Il est donc fortement recommandé d'utiliser un gestionnaire comme Dashlane ou 1Password. La plupart des personnes âgées les notent sur un petit calepin, ce qui est assez imprudent en cas de vol.

Enfin, n'oublions pas que 60% des plus de 70 ans ne se connectent jamais à internet. Les convertir aux nouvelles technologies nécessitera une initiation assez longue et un investissement en temps de votre part. Et si vos parents restent décidément réticents, pensez à les appeler régulièrement par téléphone.