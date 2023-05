Comment la réalité augmentée a permis l'ablation d'une tumeur à 7.500 kilomètres de distance

Trois ans après, Wired revient sur une sidérante prouesse chirurgicale: une opération chirurgicale menée simultanément des deux côtés de l'Atlantique, en temps de Covid-19, et ayant permis de sauver la vie d'un patient.

Royaume-Uni, avril 2020: la chirurgienne urologue Archie Fernando contacte sa collègue Nadine Hachach-Haram, qui travaille tout comme elle au St Thomas' hospital de Londres, l'un des plus fréquentés de tous le pays. En cette période de crise sanitaire, toutes les opérations non essentielles sont reportées à une date ultérieure.





Hachach-Haram, spécialiste de la chirurgie plastique reconstructrice, est aussi la fondatrice de Proximie. Cette petite start-up, qui officie dans le domaine des technologies liées à la santé, a notamment développé une plateforme de réalité augmentée qui permet aux chirurgien·nes de collaborer à distance.

Stream vidéo permettant d'observer l'acte chirurgical sous quatre angles différents, système de discussion à distance, interface donnant la possibilité de dessiner des instructions sur un écran partagé: tout a été pensé et optimisé.

Ce jour-là, Archie Fernando affirme avoir grand besoin de Proximie pour réaliser une procédure aussi complexe qu'urgente: retirer une tumeur située dans l'abdomen de Mo Tajer, patient âgé de 31 ans et atteint d'un cancer des testicules.

L'ablation de la tumeur, située près de l'aorte et de la veine cave, semble très périlleuse. Fernando s'en sent capable, mais une opération de chirurgie ouverte nécessiterait deux semaines de récupération post-opératoire dans un service de soins intensifs. En période de Covid, cette phase s'annonce très risquée pour un patient immunodéprimé.

7.500 kilomètres entre nous

«Il fallait qu'il entre et sorte de l'hôpital le plus vite possible», résume Nadine Hachach-Haram. Une autre solution est donc envisagée: il est possible de pratiquer sur Mo Tajer une opération de chirurgie mini-invasive, avec une incision nettement plus petite qu'en chirurgie ouverte.

Mais voilà: Archie Fernando n'est pas assez expérimentée pour réaliser en solo une telle procédure. C'est la raison pour laquelle la chirurgienne se met en tête d'utiliser Proximie pour travailler sous l'observation et les recommandations de Jim Porter, spécialiste bien plus chevronné qu'elle, mais installé... dans la ville américaine de Seattle.

Le pari est osé, mais le patient n'a rien à perdre. Le 21 mai 2020, les choses se déroulent donc ainsi: en Angleterre, Fernando dirige le robot chirurgical capable d'opérer Tajer, endormi à deux mètres de sa console de pilotage. Et à plus de 7.500 kilomètres de là, derrière son écran d'ordinateur, Porter l'assiste, observant la scène (et l'intérieur du malade) sous toutes ses coutures afin de lui fournir des instructions aussi précises que possible.

L'opération dure plus de cinq heures, au cours desquelles le système développé par Proximie fait une nouvelle fois ses preuves. Grâce à la réalité augmentée, Porter peut directement apporter des annotations sur les images de l'abdomen de Mo Tajer, et Fernando obéit à ses consignes au doigt et à l'œil, pratiquant des incisions de la façon la plus précise qui soit.

Ayant assisté à l'opération en tant que simple spectatrice, Nadine Hacha-Haram affirme être restée «sans voix», vantant le calme absolu de sa consœur et de son confrère. L'opération fut un succès, comblant de joie la fondatrice de Proximie: les efforts consentis pendant des années au sein de sa start-up avaient permis de sauver une première vie –et sans doute pas la dernière.