Comment remporter un combat à mort contre Spot, le chien-robot de Boston Dynamics

Les vidéos de Spot, le chien-robot jaune de Boston Dynamics, circulent depuis des années, angoissant un peu plus l'humanité à chaque nouveau tour appris par la bestiole de métal.

Spot est désormais en vente (sa version de base vous coûtera la modique somme de 62.000 euros) et commence notamment à être utilisé par les forces de l'ordre, avec parfois quelques frayeurs pour les personnes se retrouvant nez à nez avec le molosse jaune.

Le collectif MSCHF l'a même récemment armé d'un paintball pour alerter sur cet avenir un peu trop proche d'un épisode de Black Mirror qui pourrait se dessiner, si nous n'y prenions pas garde. Une œuvre officiellement condamnée par Boston Dynamics, qui précise dans ses conditions d'utilisation que Spot ne saurait être utilisé pour toute activité illégale, ou pour intimider ou blesser humains ou animaux.

N'empêche. Parce que nulle question est tout à fait inutile, parce que l'on n'est jamais assez préparé pour le pire, la journaliste Samantha Cole pose celle-ci pour Vice, dans le cas où les choses dégénèreraient: comment remporter un combat à mort contre l'une de ces choses?

Comme l'a fait @LenKusov sur Twitter, la journaliste note que la réponse à cette question primordiale se trouve, comme souvent, dans le mode d'emploi que Boston Dynamics fournit avec Spot. L'arme fatale? Le cœur à arrêter? Le talon d'Achille? Sa batterie, bien sûr: sans elle, le pseudo-animal n'est plus qu'un amas de métal, certes joliment troussé, mais tout à fait inanimé.

PSA: if you or someone nearby are being brutalized by a police Spot robot and can get a hand or something underneath, grab this handle and yank it forward. This releases the battery, instantly disabling the robot.



Keep your hands away from joints, Spot WILL crush your fingers. https://t.co/bMyEKmpS7R pic.twitter.com/vw8WDMWDAD