Comment repérer des sous-marins depuis les airs?

Si jamais vous êtes passé(e) à côté de la triste nouvelle, sachez qu'il n'y a plus aucun espoir pour les cinq passagers du sous-marin Titan, avec lequel le contact avait été perdu le dimanche 18 juin 2023. Le submersible en route pour explorer l'épave du Titanic aurait «implosé».

Pendant près de quatre jours, des technologies parmi les plus avancées avaient pourtant été mises à disposition des secours pour retrouver la trace des touristes. La BBC s'est intéressée aux avions militaires censés repérer des sous-marins au fond de l'océan.





Traditionnellement, la chasse aux sous-marins est réservée aux avions de pointe des armées de l'air. Ceux-ci sont pensés pour débusquer des bâtiments ennemis désireux de rester introuvables: ils devraient donc être efficaces dans ce type de recherches civiles, du moins en théorie. En pratique, c'est plus compliqué.

Le Titan, pour s'approcher au plus près de l'épave du Titanic, devait descendre jusqu'à 3.800 mètres de profondeur. Pour tenter de repérer le submersible, c'est le turbopropulseur quadrimoteur P-3 Orion qui a été utilisé, un engin basé sur l'avion de ligne de fabrication américaine Lockheed Electra.

Entré en service pour la première fois en 1962, le P-3 Orion est équipé de détecteurs d'anomalies magnétiques et peut repérer de minuscules perturbations du champ magnétique terrestre, causées par les coques métalliques de sous-marins. Seulement voilà, la présence d'une épave aussi massive que celle du Titanic à proximité a rendu difficile ce type d'opération.

Changement des règles du cache-cache

D'autres avions ont servi les recherches, comme le C-130 Hercules ou le Boeing P-8 Poseidon –supposé être le patrouilleur maritime le plus avancé au monde. Pour quadriller un périmètre et essayer de repérer des sous-marins, ce dernier utilise la technologie des bouées acoustiques et il peut en déployer 120 à lui seul pour circonscrire une zone particulière. La disposition de ces bouées est un des secrets classifiés les mieux protégés de la guerre anti-sous-marine.

Le P-8 Poseidon se distingue également des autres patrouilleurs par sa capacité à fonctionner en réseau avec d'autres navires et des drones. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à certains analystes que ces technologies inaugurent une ère durant laquelle l'océan deviendra pratiquement transparent.

Seulement, même avec les technologies les plus innovantes, la dépendance à l'égard du renseignement n'est pas négligeable. Sidharth Kaushal, chercheur au Royal United Services Institute (un cercle de réflexion britannique spécialisé dans la défense et la sécurité), explique: «Pour être plus efficace, le P-8 doit d'abord avoir une idée approximative de l'emplacement et de la direction d'un sous-marin.»

Dans une recherche militaire, ces informations reposent sur des hydrophones placés au fond de l'océan, des renseignements par l'intermédiaire des contacts ou des images satellites. Mais dans le cas du submersible perdu comme le Titan, de tels indices sont rares.