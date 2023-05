Votre compte Google laissé inactif pendant deux ans disparaîtra bientôt à jamais

Si vous avez créé un ou plusieurs comptes Google pour séparer vos activités ou parce que vous avez eu du mal à trouver le bon pseudonyme dans un premier temps, vous feriez bien de vous y connecter avant la fin de l'année 2023 –sauf si vous vous moquez qu'ils disparaissent.

En 2020, Google a en effet annoncé le passage prochain à une politique radicale concernant les comptes en question. Désormais, en cas d'inactivité totale pendant une durée de vingt-quatre mois (soit deux années, bien vu), ceux-ci seront purement et simplement effacés.





Auparavant, Google ne clôturait pas les comptes dormants, mais procédait à un nettoyage de leurs données afin de dépoussiérer ses serveurs. Dorénavant, c'est bien une suppression totale qui est promise, rappelle The Verge, qui s'appuie sur le blog de Ruth Kricheli, vice-présidente de Google Product Foundations.

Cette nouvelle politique ne commencera à être appliquée qu'en décembre 2023, et il est donc largement temps de vous connecter au moins une fois si vous ne souhaitez pas perdre vos archives. En revanche, pas de panique: personne ne pourra réutiliser l'adresse mail que vous aurez éventuellement perdue en cas d'inactivité supérieure à deux ans: 9to5Google précise en effet que les adresses supprimées ne seront pas remises à disposition du public.

Faites une (bonne) action

Se connecter ne suffit d'ailleurs pas à rendre un compte actif aux yeux de Google: il faut aussi lire un ou envoyer un mail, ou bien réaliser une action basique sur l'un des autres services proposés –regarder une vidéo YouTube ou utiliser le moteur de recherche Google en étant connecté, utiliser Google Drive, télécharger une appli sur le Google Play Store, ou encore se connecter à un service tiers à l'aide de son compte Google.

Attention: en cas de no man's land sur votre compte pendant une durée de deux ans, ce sont tous les contenus liés à celui-ci qui seront effacés sans espoir d'être récupérés. Les mails ne sont pas les seuls concernés: documents Google Drive ou images de Google Photos, tout doit disparaître. En plus, il ne sera même plus possible de vous reconnecter à cette adresse à l'intitulé certes un peu ringard mais que vous conserviez en souvenir. Elle tombera à jamais (?) dans les limbes d'internet –ou en tout cas, dans la poubelle de Google.

En décembre, les premiers comptes à risquer la suppression immédiate seront ceux qui ont été simplement créés avant de ne plus jamais être touchés, précise Ruth Kricheli. Ce qui signifie que les autres, ceux qui ont un tant soit peu servi avant d'être finalement abandonnés par leurs propriétaires, ont peut-être un espoir d'être préservés pendant une poignée de jours ou de mois supplémentaires.