Consommation d'électricité: l'Europe évitera-t-elle les black-outs?

Même si des températures anormalement élevées pour la saison repoussent l'échéance, arrivera bien le moment où une majorité d'entre nous sera tentée de rallumer le chauffage sous peine d'attraper la crève. Mais New Scientist s'interroge: l'Europe est-elle en capacité d'échapper à des surconsommations pouvant mener à des black-outs?

Le 30 septembre 2022, les ministres de l'Énergie (ou de la Transition énergétique) de l'Union européenne se sont mis d'accord sur des objectifs en matière de réduction de la consommation d'électricité de leurs pays respectifs, sur la période allant du 1er décembre au 31 mars. But visé: ne pas dépasser le niveau moyen de consommation observé ces cinq dernières années (l'année 2020 n'étant pas prise en compte dans les calculs pour cause de confinements successifs).

Selon Aurora, groupe de recherche sur l'énergie qui a pu travailler sur les données fournies par quatorze pays, des réductions de consommation ont pu être constatées dès le mois d'août, avec une diminution moyenne de 6% par rapport à août 2021.

Champions européens de l'économie d'électricité: les Pays-Bas, avec une baisse de 14% par rapport à leur mois d'août précédent. Les usines néerlandaises sont en grande partie responsables de cette économie, mais une campagne nommée «Zet ook de knop om» («Tournez le bouton»), appelant à la modération de façon concrète, semble avoir également porté ses fruits.

La Grèce est, elle, médaille d'argent, avec une diminution de 12% s'expliquant par plusieurs facteurs: des prix élevés, qui ont poussé particuliers et entreprises à surveiller leur consommation de près, mais aussi des températures estivales moins écrasantes que d'habitude, ce qui a permis de mettre la pédale douce sur l'air conditionné.

Août n'annonce pas novembre

En queue de peloton lors de ce mois d'août, la Pologne, le Danemark et l'Allemagne vont devoir fournir un effort supplémentaire, les baisses constatées dans ces trois pays n'étant comprises qu'entre 2% et 5% par rapport au mois d'août 2021. Mais selon Ryan Alexander, analyste du marché de l'énergie pour la société Aurora, «les performances des pays en août n'impliquent pas que les résultats soient les mêmes en novembre ou décembre».

Les spécialistes s'accordent à dire qu'en raison des prix élevés, les pays devraient atteindre les objectifs fixés par l'Union. Sauf si l'hiver est très froid. De là à ce que les experts en énergie soient en train de croiser les doigts pour que les mois à venir soient plus chauds que prévu –ce qui ne serait pas bon signe d'un point de vue climatique–, il n'y a qu'un pas que certains franchissent allègrement. «Si nous avons un hiver rigoureux et prolongé, les choses pourraient devenir compliquées», déclare par exemple Paul Ekins, professeur en politique environnementale à l'University College de Londres.

Ce dernier voit les choses avec un optimiste relatif: les restrictions de consommation d'énergie dues à des stocks restreints et à des prix outrageusement élevés pourraient donner de nouvelles habitudes aux particuliers comme aux entreprises, ce qui, écologiquement parlant, serait plutôt une bonne chose. «Pour l'Europe, cela pourrait potentiellement s'avérer positif, au regard de nos objectifs d'émissions en 2030», explique-t-il.

Et si la rigueur actuelle (non, pardon, la «sobriété subie») était, en un sens, une bonne chose pour l'avenir? Si nous arrivons au bout de cet hiver sans avoir rencontré d'avarie, on pourra éventuellement conclure de cette façon.