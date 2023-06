Alors que d'importants spécialistes de l'intelligence artificielle viennent de pousser un cri d'alerte concernant l'extinction possible de l'humanité à cause des intelligences artificielles (IA), la dernière expérimentation menée par l'armée américaine va sans nul doute apporter de l'eau à leur moulin.

Le Guardian nous apprend en effet que lors d'une série de tests virtuels d'un drone de l'US Air Force, l'IA qui le contrôlait a pris l'initiative d'abattre l'opérateur humain chargé de superviser l'appareil. Motif: celui-ci interférait avec les efforts de l'intelligence artificielle pour accomplir la mission qui lui avait été confiée.





L'IA a utilisé «des stratégies hautement inattendues afin d'atteindre son but», résume le colonel Tucker Hamilton, qui dirige pour l'US Air Force la section consacrée aux expérimentations et missions liées aux IA. C'est lors d'un sommet organisé les 23 et 24 mai à Londres autour des questions du combat aérien et des capacités spatiales qu'il a raconté cette expérience proprement glaçante.

Vaincre à tout prix

Dans le cadre de cette simulation, l'objectif du drone américain était de détruire tous les systèmes de défense antiaérienne du camp ennemi. Après avoir identifié les forces en présence et détecté les menaces, il a reçu un ordre qui ne semble pas lui avoir plu: son opérateur humain lui a demandé de ne finalement pas détruire certains des engins considérés comme menaçants.

Estimant que cette instruction était incompatible avec l'intitulé de sa mission, l'IA a alors décidé de tuer l'opérateur –aucun humain réel n'est mort ni blessé, a toutefois précisé le colonel. La suite, toujours racontée par Tucker Hamilton, n'est pas plus rassurante. Invitée à cesser de tuer l'opérateur, sous peine que sa mission soit considérée comme ratée, l'IA a décidé de détruire la tour de communication permettant au contrôleur d'interagir avec le drone, afin de l'empêcher d'en reprendre le contrôle.

Les enseignements à en tirer sont nombreux. «Nous ne pouvons pas avoir de discussion autour de l'intelligence artificielle, du “machine learning” et de l'autonomie sans parler d'IA et d'éthique», alerte Tucker Hamilton.