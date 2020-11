Crew-1: une réussite pour SpaceX, une punition pour Elon Musk

À l'heure où ces lignes sont écrites, Michael Hopkins, Shannon Walker, Victor Glover et Soichi Noguchi voguent sans encombre dans une capsule Crew Dragon vers la Station Spatiale Internationale. Ils ont été propulsés depuis le Kennedy Space Center floridien dimanche soir à 19h27, heure locale, par une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Nommée Crew-1 et faisant suite à un premier vol-test effectué en mai 2020, la mission est historique: elle est la première effectuée officiellement pour le compte de la NASA par une firme commerciale privée américaine, dont le lanceur a été certifié par l'agence un peu plus tôt en novembre.

Après des années passées à bâtir ces partenariats publics-privés qui la nouvelle politique maison de l'agence spatiale américaine, c'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour un secteur spatial où les acteurs commerciaux se multiplient, mais dans lequel SpaceX dispose sans nulle doute de la plus belle avance.

Il y avait pourtant un absent de marque lors de ce lancement: Elon Musk lui-même n'a pu assister en personne à l'un des plus importants couronnements de sa déjà riche carrière.

Dans la semaine menant au jour-J, décalé de 24 heures en raison d'une météo défavorable, Musk révélait ainsi avoir été testé positif et négatif au Covid-19 par quatre tests antigéniques rapides passés dans la même journée. Il profitait de l'occasion pour instiller un doute supplémentaire sur leur utilité dans la crise.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.