Des identifiants piratés pour Disney+ s'échangent contre 3 dollars sur le dark web

Très attendu, le lancement de Disney+ ne s'est pas fait sans douleur. Outre des difficultés sérieuses dès les premières heures, que la compagnie a mis sur le compte qui peut se targuer des 10 millions d'abonnements qu'elle a attirés avant même de débarquer sur le marché, la plateforme a semble-t-il été instantanément crackée par des hackers.

Selon ZDnet et la BBC, le dark web regorge ainsi d'identifiants de comptes valides, parfois mis à diposition gratuitement, parfois vendus pour des sommes allant de 3 à 11 dollars (de 2,70 à 10 euros environ).

Ce type de messages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, provenant d'une clientèle furibonde de ne pouvoir se connecter, ses mots de passe ayant été modifiés par les acquéreurs pirates.

DISNEY+ HAS BEEN OPEN FOR LIKE 10 HOURS AND MY ACCOUNT HAS ALREADY BEEN HACKED pic.twitter.com/YBv6CfwTlh