Les deepfakes vocaux, du pain bénit pour les rois de l'arnaque

Toujours plus loin dans le scam: attention, avertit Fast Company, il est désormais possible de numériquement maquiller une voix de façon à la faire passer pour celle de quelqu'un d'autre. Autrement dit, un coup de téléphone ou un message vocal laissé par une personne de confiance, qui vous demande par exemple de lui prêter rapidement de l'argent, a désormais toutes les chances d'être une arnaque.

Des milliers de personnes ont été escroquées de cette façon en 2022. On estime à 11 millions de dollars (10,1 millions d'euros) le montant des sommes extorquées l'an passé grâce à ce type de méthode. Les algorithmes de deep learning et les voix de synthèse ayant connu des avancées considérables en quelques années, les spécialistes de l'escroquerie n'ont pas attendu pour se saisir de ces nouvelles méthodes. Objectif: piéger un maximum d'individus avant même que les autorités aient pu prendre conscience de l'existence de ces scams.

À lire aussi 1,5 million de dollars en Bitcoin dérobés en moins de vingt-quatre heures

L'avènement des chatbots, dont ChatGPT est l'exemple le plus en vogue, permet en outre aux arnaqueurs de se faire écrire des scénarios crédibles et de générer des réponses adaptées en temps réel. En maîtrisant l'ensemble des techniques, il est devenu réellement possible d'organiser une conversation téléphonique totalement bidonnée avec la personne qu'on souhaite détrousser –ou avec son établissement bancaire.

Le moindre échantillon suffit

Les robots les plus performants n'ont besoin que de quelques secondes de votre voix pour parvenir à l'imiter de façon très convaincante, même si quelques minutes supplémentaires sont nécessaires afin de produire une voix susceptible de convaincre totalement les personnes qui la (et vous) connaissent bien. Le résultat est bluffant:

Des spécialistes en sécurité numérique ont d'ores et déjà dégagé plusieurs axes permettant de lutter contre ce nouveau type d'arnaque à distance. Ils recommandent ainsi de faire preuve d'une certaine méfiance à l'égard de ce genre d'appel: lorsque des proches vous contactent subitement pour vous demander une aide financière urgente, il convient de procéder à quelques vérifications.

Raccrocher et rappeler soi-même la personne peut permettre de s'assurer que c'est bien elle qui vous sollicite: les scammeurs sont en effet capables de faire apparaître son numéro sur votre téléphone lorsqu'ils vous appellent. La fameuse «présentation du numéro» sur votre écran n'a donc plus grande valeur.

Il est également conseillé de divulguer aussi peu d'informations que possible en ligne, y compris des éléments apparemment anecdotiques comme le nom de vos animaux de compagnie. Les arnaqueurs et autres pirates peuvent utiliser ces infos pour tenter de se faire passer pour vous auprès de votre banque, par exemple.

Connais-toi toi-même

La troisième recommandation relève davantage du développement personnel: apprenez à vous connaître. En particulier, repérez les sujets qui vous rendent vulnérable, donc manipulable. Si la personne au bout du fil tente de jouer sur ce registre-là avec vous, c'est peut-être parce qu'elle a cerné votre profil psychologique et qu'elle est en train de s'en servir pour essayer de vous berner. Mieux vaut raccrocher et reprendre ses esprits.

À lire aussi L'ombre de ChatGPT plane au-dessus des auteurs de fictions romantiques

En attendant que les autorités et les sociétés parviennent à mettre en place des systèmes de filtrage ou de reconnaissance, la prudence maximale est en tout cas de mise, car on peut tabler sur le fait que ce genre de pratique va se démocratiser durant les années à venir, les scammeurs profitant de leur longueur d'avance actuelle pour tenter d'optimiser leur technique.