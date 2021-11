Ce cuiseur japonais pour les vieux rend le poulet aussi mou que du beurre

Au Japon, les plus de 65 ans représentent désormais 29,1% de la population. De quoi doper la silver économie, qui rivalise de gadgets pour tenir compagnie aux personnes âgées, renforcer leur autonomie ou parer aux petits problèmes urinaires.

Il y par exemple Paro, un bébé phoque en peluche qui interagit avec les personnes atteintes d'Alzheimer, la «New Generation Cane» de Fujitsu dotée d'un système de guidage et de géolocalisation, ou des piluliers avec rétroéclairage et système d'alerte.

Deux ingénieurs de Panasonic viennent de lancer un nouvel appareil destiné quant à lui aux personnes ayant du mal à mâcher ou à déglutir. Le «DeliSofter», une sorte de gros multicuiseur à vapeur, est ainsi capable de rendre le poulet frit aussi souple que le beurre, à tel point qu'il est possible de le découper avec une chips, relate Bloomberg.

La machine découpe les aliments en tout petits morceaux grâce à une série de lames puis les soumet à une pression très élevée et une température de 120°C, rendant ainsi les aliments plus digestibles.



«Les plats de viande et de poisson contiennent beaucoup de protéines difficiles à ramollir, mais grâce à notre technologie unique, vous pouvez maintenant manger tous les plats en conservant leur texture et leur goût», vante l'entreprise. Bref, plus besoin de découper soi-même sa nourriture et de passer des heures à l'ingurgiter.

Mi-mou mi-dur

L'invention est tirée d'une expérience personnelle de Megumi Ogawa, l'une des créatrices, dont le père âgé est atteint d'une maladie l'empêchant de déglutir correctement.

«J'ai consacré des heures à lui préparer des plats spéciaux et dépensé 880 dollars par mois pour acheter de la nourriture spécialisée, raconte la jeune ingénieure. De plus, il se plaignait amèrement d'être privé de ses repas préférés, le choix se limitant la plupart du temps à des préparations liquides.»

Sa collègue, Tokie Mizuno, avait quant à elle remarqué comment sa grand-mère, âgée de 116 ans, était heureuse de pouvoir participer aux repas familiaux.

Le DeliSofter, qui coûte 410 dollars (363 euros) et peut être facilement transporté, est commercialisé depuis juillet et a déjà été écoulé à 1.000 unités, indique Bloomberg.

L'invention est issue du programme de Panasonic Game Changer Catapult, un incubateur de start-ups qui a produit de nombreuses idées, dont une sorte de machine à soda qui épaissit les boissons (toujours pour lutter contre la dysphagie), une machine à poser des ongles interchangeables, un refroidisseur de saké ou une brosse à dents intelligente pour animaux de compagnie.

Portée par un marché en pleine croissance, l'entreprise prévoit de vendre «des dizaines de milliers de DeliSofter» dans les années à venir et compte carrément remplacer le cuiseur à riz conventionnel. À défaut, les seniors pourront se nourrir de petits carrés prédécoupés, tels que ceux que vous a déjà présentés korii.