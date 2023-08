Demain, tous espionnés par nos voitures électriques chinoises?

Comme nous vous l'expliquions récemment, les voitures électriques chinoises vont bientôt déferler sur le marché européen. L'Union européenne (UE) interdira la présence de moteurs thermiques dans les véhicules neufs à partir de 2035.

Et les fabricants basés en Chine affichent des prix bien plus compétitifs que leurs concurrents, ce qui représente une menace existentielle pour les constructeurs européens. Mais aussi pour la sécurité nationale, explique The Spectator, magazine hebdomadaire conservateur britannique, qui indique que le gouvernement du Royaume-Uni est déjà sur le qui-vive.





Ces voitures électriques connectées sont bardées de capteurs collectant des quantités phénoménales de données, lesquelles pourraient potentiellement être transmises au gouvernement chinois.

Un peu comme lorsque TikTok s'invite sur les téléphones professionnels des responsables politiques et hauts fonctionnaires européens (la Commission et le Parlement européens ayant interdit ce cas de figure à leur personnel en mars 2023), ou que Huawei squatte les infrastructures des réseaux 6G ou des programmes scientifiques sensibles de l'UE.

Voitures télécommandées?

«Dans chaque nouvelle voiture électrique se trouve un CIM, un module cellulaire d'internet des objets [ou IoT en anglais, internet of things, ndlr]. Le CIM est un composant essentiel du système qui contrôle les capteurs, les caméras, l'audio, la capacité de géolocalisation, le moteur et plus encore. Connecté à internet comme votre téléphone portable, il agit comme une passerelle d'informations qui entrent et sortent d'une voiture. Les constructeurs les utilisent pour améliorer la conception et les performances, et transmettre les améliorations et mises à jour des logiciels», détaille The Spectator.

Conversations, images filmées à l'intérieur de la voiture, déplacements... Autant de données sensibles qui pourraient donc éventuellement être captées par les grandes oreilles de Pékin. En particulier si les passagers des véhicules connectés électriques made in China travaillent pour l'État ou des opérateurs d'importance vitale (télécommunications, énergie, défense, etc.).

Tout en rappelant que le débat sur la fuite ou le respect des données personnelles des conducteurs de Tesla était revenu régulièrement sur le tapis ces derniers mois, The Spectator s'inquiète particulièrement de l'avenir des conversations sensibles et politiques tenues dans une voiture connectée chinoise. «C'est déjà assez grave d'avoir confiance en Elon Musk, alors que des informations gouvernementales peuvent être collectées à l'arrière d'une voiture, mais c'est encore autre chose de permettre au Parti communiste chinois de mettre la main dessus», assène l'hebdomadaire britannique.

Pire encore: le module cellulaire d'internet des objets présent dans le véhicule est relié au moteur et aux commandes, qu'il peut théoriquement contrôler ou verrouiller à distance. Ainsi, des machines agricoles John Deere, volées en mars 2022 par des Russes à Melitopol (dans le sud de l'Ukraine), ont été désactivées quelques semaines plus tard par le fabricant américain Deere & Company, grâce au module cellulaire d'internet des objets. En raison des mises à jour logicielles régulières –en provenance de Chine–, impossible de s'assurer qu'aucune commande malveillante ne se faufile jusqu'au véhicule.