Le dernier A380 construit a dessiné un étonnant adieu dans le ciel

C'est le début de la fin de l'aventure pour l'A380, colossale merveille technologique d'Airbus mais échec commercial patent. Le dernier des gros porteurs de la firme à être construit a quitté la semaine dernière sa ligne de production allemande et l'aéroport de Hamburg-Finkenwerder pour s'envoler et être livré à son commanditaire, Emirates.

Enregistré sous le sobriquet technique de MSN 272, l'avion était à Hambourg depuis mars 2021, où il subissait ses ultimes tests et était peint aux couleurs de la compagnie qui l'a accueilli.

Plus gros porteur civil jamais construit, avec une capacité pouvant atteindre jusqu'à 853 passagers, résultat d'un programme dont le développement a initialement coûté 8 milliards d'euros à Airbus et dont la construction en puzzle impliquait plus de 1.500 entreprises en tout et 4 millions de pièces, l'A380 était un chouchou des passagers.

Les plus fortunés y profitaient de conditions d'un luxe parfois exceptionnel, les quidams profitant notamment d'un peu plus d'espace pour les jambes et d'un niveau sonore exceptionnellement bas en cabine.

Ciel, mon Airbus!

Mais c'est fini et bel et bien fini pour l'aéronef. Sans tambours ni trompettes pour son constructeur, qui a décidé de ne pas marquer officiellement l'événement de cette ultime production, à la fois pour d'évidentes raisons sanitaires et pour ne pas donner l'impression de célébrer un échec.

L'équipage de l'avion, lui, avait prévu un petit quelque chose. Ou, plus précisément, un quelque chose géant: comme ont pu le saisir quelques curieux et fans de l'aéronef grâce au suivi en direct des vols fourni par Flight Radar, le MSN 272 a dessiné dans les cieux allemands un cœur géant avant de se diriger vers son ultime aéroport d'attache.

Image: Flight Radar

Le MSN 272 sera le 123ème et dernier A380 à rejoindre la flotte d'Emirates. Pour cette compagnie comme pour d'autres, y compris Air France, c'est pourtant déjà vers le démantèlement, la casse et le recyclage que les plus vieux des gros porteurs se dirigent: une triste fin pour un avion mythique.