Démission au sommet de la NASA juste avant un lancement historique

Doug Loverro, le directeur des vols spatiaux habités de la NASA, vient de démissionner, avec pour seule justification de son départ une note évoquant une «erreur» qu'il aurait commise plus tôt dans l'année, mais qu'il refuse d'expliquer.

Cette démission arrive au pire moment: le 27 mai, deux astronautes américains vont décoller à bord de Crew Dragon, la navette spatiale de SpaceX. Il s'agit d'un vol historique: c'est la première fois en dix ans qu'une navette décolle depuis le sol américain, mais aussi la première fois que SpaceX réalise un vol d'essai avec des humains.

«Notre mission n'est certainement pas facile, ni pour les cœurs fragiles, et prendre des risques fait partie du job, a-t-il écrit dans ladite note. Les risques que nous prenons, qu'ils soient techniques, politiques ou personnels, ont tous des conséquences potentielles si nous ne les jugeons pas correctement. J'ai pris un risque de ce genre plus tôt dans l'année parce que je l'ai jugé nécessaire à l'accomplissement de notre mission. Maintenant que le temps est passé, il est clair que j'ai fait une erreur avec ce choix et que je dois seul en porter les conséquences.»

Cryptique, la déclaration n'aurait rien à voir avec la NASA dans son ensemble et ne mettrait pas du tout la mission prochaine en péril, d'après Loverro et la NASA et selon des informations similaires recueillies par Politico et The Verge.

Loverro n'était en poste que depuis six mois. Après de longues recherches de l'agence, il avait remplacé en décembre 2019 William Gerstenmaier, qui lui-même avait été rétrogradé en juillet 2019.

I am deeply concerned over this sudden resignation, especially eight days before the first scheduled launch of US astronauts on US soil in almost a decade. Under this Administration, we’ve seen a pattern of abrupt departures that have disrupted our efforts at human space flight. https://t.co/27pJgSaPXn