Dogden City, une ville flottante pour survivre au changement climatique

Alors que le niveau des océans ne cesse de s'élever, il se pourrait que bon nombre d'entre nous soient contraints de vivre autrement dans une trentaine d'années tout au plus. Pour répondre à ce problème, N-ARK, une start-up japonaise spécialisée dans le domaine de l'architecture, a mis au point un drôle de concept: Dogden City («la ville de Dogden»).

Comme l'explique Interesting Engineering, il s'agit d'un projet de cité autonome flottant sur l'océan, présenté comme la solution idéale pour répondre à la surpopulation des villes et au réchauffement climatique.





Dodgen mesurerait environ 1,56 kilomètre de diamètre et 4 kilomètres de circonférence. Certes, il s'agit de dimensions davantage dignes d'un village que d'une métropole, mais sa conception modulaire lui permettrait de s'étendre et de s'ajuster en fonction des besoins de ses habitants et à la croissance démographique. Elle devrait pouvoir abriter 10.000 résidents, et même accueillir jusqu'à 30.000 personnes au total en journée.

Le projet de N-ARK met l'accent sur l'accès aux soins, les architectes promettant déjà que leur ville sera à la pointe sur ce sujet. Les résidents devraient ainsi «bénéficier de la télémédecine au quotidien, grâce à une analyse des données de la zone de vie à partir de prélèvements sanguins, d'analyses génomiques et de systèmes d'information géographique». Combiner données médicales et génomiques permettrait, selon la start-up, de précisément évaluer l'état de santé des résidents et donc de leur prodiguer les meilleurs soins possibles –parmi les solutions proposées, on trouve la chirurgie robotique à distance.

Dogden City doit également être complètement autonome et indépendante. Pour cela, le projet mise sur des installations dédiées à l'agriculture urbaine permettant aux habitants de cultiver leur propre nourriture. Il prévoit aussi la présence d'écoles, d'hôpitaux, de laboratoires, de stades, de jardins (à la verticale) et de parcs.

Pour que cette ville flottante réponde aux défis du réchauffement climatique, il faut aussi qu'elle soit capable de générer sa propre énergie. Ce pourrait être le cas grâce à une combinaison de plusieurs technologies permettant de produire de l'énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliennes…) et à un système avancé de gestion de l'eau, purifiant et recyclant les eaux usées.

En ce qui concerne le transport, Dodgen pourrait disposer d'un réseau de véhicules électriques et de drones autonomes, censés réduire les embouteillages et les émissions de CO 2 . Équipée d'une technologie avancée pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la ville assurera également la sécurité de ses habitants: les résidences sont à l'écart de l'eau, dans une baie destinée à les protéger des tsunamis.

Bien qu'elle ne soit pour l'instant qu'au stade de concept, cette ville flottante donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler l'urbanisme du futur. Il faudra bien un jour répondre aux défis posés par le manque d'espace, l'augmentation de la population mondiale et le changement climatique.