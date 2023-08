Le drone naval de surface, l'arme stratégique de l'Ukraine en mer Noire

«L'Ukraine a utilisé des drones navals de surface explosifs comme des armes redoutables contre la flotte et même les infrastructures russes», expliquait dès novembre 2022 Scott Savitz, ingénieur analyste pour la RAND Corporation (institution américaine de conseil et de recherche), dans une note citée par l'agence de presse Reuters. Ces derniers mois, l'utilisation de ces bateaux kamikazes n'a fait que s'amplifier autour de la péninsule de Crimée, en mer Noire, au point de devenir un cauchemar permanent pour les Russes.

Ces drones maritimes sont fabriqués en Ukraine, pour un coût unitaire de 250.000 dollars (environ 227.000 euros), notamment grâce à une levée de fonds soutenue par le président Volodymyr Zelensky en personne. Contrôlés à distance par un opérateur humain, sans équipage et naviguant à la surface de l'eau (ils sont ainsi appelés USV en anglais, pour uncrewed surface vessels), ils affichent les caractéristiques suivantes.





Longs de 5,5 mètres et propulsés par un hydrojet, ces petits bateaux peuvent atteindre une vitesse maximale de 80 km/h et disposent d'une autonomie de 60 heures. Une charge explosive est placée à l'intérieur de chaque drone naval et deux fusées –dispositifs permettant de déclencher la détonation lors de l'impact– issues de bombes aériennes russes sont évidemment disposées à l'avant. D'après un reportage de la chaîne américaine CNN diffusé fin juillet (et visible ci-dessous), ce genre de drone naval peut contenir 300 à 350 kilos d'explosifs.

«La capacité des drones navals à transporter de grandes charges explosives (plus importantes que par les airs) et à frapper la ligne de flottaison des navires les rend plus dangereux que les armes aériennes comme les missiles et les bombes, résume Reuters en se basant sur l'analyse de Scott Savitz. Leur coût relativement faible permet également à l'Ukraine d'organiser des attaques en grand nombre, difficiles à détecter par les navires de guerre russes, malgré leur ampleur.»

Isoler ou reprendre la Crimée?

Les Russes prennent cette menace très au sérieux, d'autant plus que les attaques importantes se sont multipliées sur les rives de la mer Noire depuis la fin de l'année 2022. Reuters revient notamment sur l'attaque du 29 octobre à Sébastopol, lorsqu'au moins sept drones navals sont parvenus à pénétrer dans le port de cette ville du sud-ouest de la Crimée, endommageant un dragueur de mines et une frégate; celle-ci étant notamment utilisée pour tirer des missiles Kalibr sur des villes ukrainiennes.

Depuis, ces engins ont notamment été utilisés par la marine et les services spéciaux ukrainiens pour frapper le pont de Kertch le 17 juillet 2023. Puis vendredi 4 août, cette fois plus à l'est et surtout en Russie, c'est le port pétrolier de Novorossiïsk (à une centaine de kilomètres de Krasnodar) qui a été visé et un navire de guerre touché. Le lendemain, dans le détroit de Kertch et près du pont de Crimée, un pétrolier russe a été pris pour cible par un drone naval.

Si bien qu'à Sébastopol, comme l'indiquait Reuters en juillet, la marine russe évite désormais de s'aventurer trop loin du port, dont elle a renforcé considérablement les défenses par «l'ajout de filets, de pontons et de barrières», le recours au camouflage et même «le déploiement de dauphins entraînés à détecter les plongeurs ennemis».

Volodymyr Zelensky s'affiche déterminé à reprendre la Crimée, mais l'absence de véritables capacités aériennes et maritimes rend la tâche ardue. Si la péninsule n'est reliée à la Russie que par le pont de Kertch, régulièrement ciblé par Kiev, seules trois routes abondamment fortifiées par les Russes la relient à l'Ukraine. De quoi compliquer considérablement une offensive terrestre ukrainienne. Mais peut-être passe-t-on à côté du sujet principal.

En effet, Reuters rappelle que «la péninsule abrite la base principale de la flotte russe en mer Noire à Sébastopol et des lignes d'approvisionnement pour les forces russes occupant les zones méridionales de l'Ukraine continentale». Si Kiev parvient à couper la Crimée du reste des forces russes, cela engendrerait d'énormes problèmes pour Moscou en Ukraine. «Le principal avantage de l'armée russe réside dans sa force navale, mais l'Ukraine a trouvé un moyen de la bloquer», résume Reuters.