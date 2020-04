Des bots permettent de couper la file d'attente sur les sites de livraison

Les mesures de confinement et de distanciation sociale ont engendré une explosion des livraisons de courses à domicile, à tel point que de nombreux services sont complètement débordés.

Quand des créneaux horaires s'ouvrent, ils sont complets en très peu de temps et la clientèle malchanceuse doit attendre la prochaine salve, lors de laquelle la même mésaventure pourrait lui arriver.

Amazon et les autres plateformes tentent de s'adapter à la demande, mais en attendant, les internautes doivent prendre leur mal en patience –ou apprendre un peu de code.

Habituellement utilisés pour acheter des chaussures en édition limitée ou des places de concert, des bots spécialisés servent en ces temps de crise à se procurer des consoles de jeu en rupture de stock ou, plus essentiel, à se faire livrer ses courses alimentaires.

Motherboard a identifié des dizaines de ces logiciels automatisés permettant de s'accaparer les créneaux de livraison disponibles. GitHub regorge de bouts de code taillés pour à peu près toutes les plateformes: Whole Foods, Amazon, l'américain Instacart, l'indien BigBasket...

Certains outils vont jusqu'à remplir le panier et payer la commande automatiquement. Cette technique agressive n'est toutefois possible que lorsque le bot peut aller scraper l'information sur le site en question.

Script d'alerte

Un codeur français explique avoir créé un script Python qui le prévient lorsqu'un créneau horaire pour le drive d'un Super U de son choix est libre, en envoyant un SMS sur son téléphone.

[Python] J'en avais marre de faire des F5 pour trouver un créneau de Drive chez Super U. J'ai fait un script. https://t.co/3MyDh1Qtqp — Guillaume Peyronnet (@GPeyronnet) April 8, 2020

Un développeur a même pris le temps pour korii. d'adapter le script en question pour le rendre plus accessible –il vous faudra néanmoins installer Python, quelques extensions et apprendre à lancer un script.

On retrouve quelque chose de similaire pour Amazon Prime et ses différentes boutiques, avec un script à télécharger à cette adresse.

La méthode de Guillaume Peyronnet donne seulement un coup de pouce, puisqu'il faut ensuite se connecter soi-même à la plateforme et réserver le créneau horaire. Mais quelle que soit leur forme ou quelles que soient leurs fonctionnalités, les bots entièrement automatisés désavantagent grandement le reste de la clientèle.

Fracture numérique

Cette crise sanitaire, qui nous force à nous reposer plus que jamais sur l'informatique et la numérisation des activités, met ainsi en lumière un autre aspect de la fracture numérique.

Celle-ci existe non seulement entre les personnes capables d'utiliser un ordinateur et celles qui ne le savent ou ne le peuvent pas, mais aussi entre les individus qui sont limités par les systèmes informatiques qui leur sont présentés et ceux qui savent les bricoler pour les contourner et les manipuler à leur avantage.

Le problème est que les personnes agées, soit la population le plus en danger face au Covid-19 et pour laquelle la livraison est un enjeu crucial, ne sont généralement pas assez familiarisées avec les outils numériques pour utiliser de telles méthodes.

Plusieurs développeurs affirment à Motherboard que c'est justement l'impossibilité pour des membres agé·es de leur famille de réserver un créneau qui a motivé la création de ces bots.

Seulement, en l'absence de parade de la part des plateformes concernées, la généralisation de leur usage pourrait encore accroître les inégalités.