Une nouvelle théorie sur l'arrivée de l'eau sur Terre pourrait chambouler toutes nos croyances

Elle recouvre environ 70% de la surface de la planète, mais son origine reste un mystère. D'où vient l'eau présente sur Terre? C'est la question que pose Popular Mechanics, qui passe en revue les deux principales hypothèses défendues par la communauté scientifique –tout en précisant qu'il n'est pas impossible que les deux soient vraies.

La théorie la plus couramment énoncée est liée aux météorites, et en particulier aux chondrites, les météorites les plus primitives, qui représentent plus de 90% des chutes d'objets sur Terre. Il en tombe plusieurs dizaines de milliers sur notre planète chaque année (environ 30.000, pour une masse totale de 52 tonnes, selon des chiffres de 2005). Essentiellement faites de pierre, elles contiennent une certaine quantité d'eau, qui peut atteindre jusqu'à 20% de leur masse.





Si les chondrites sont aussi aqueuses, c'est sans doute parce qu'au cours de leur passage dans le système solaire, elles se nourrissent de poussières d'eau et de glace, lesquelles sont notamment présentes en masse dans l'orbite de Jupiter.

Il faut également ajouter que le régolithe, nom donné à la couche de poussière qui recouvre les astéroïdes, produit de l'eau par un phénomène nommé «érosion spatiale». C'est en fait l'interaction entre, d'une part, l'hydrogène contenu dans le vent solaire, et d'autre part, l'oxygène contenu dans les minéraux composant les astéroïdes, qui est à l'origine de la création des molécules d'eau.

Magma + hydrogène = H 2 O?

Selon l'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge (SOFIA) de la NASA, les comètes auraient également contribué à faire venir de l'eau sur notre planète. Mais toutes ces explications ne semblent pas suffire à expliquer pourquoi la Terre est aussi riche en eau. D'où la nécessité d'apporter une théorie complémentaire. D'autant plus que l'implication des météorites et des comètes laisse certains scientifiques légèrement dubitatifs, à l'image de John Bradley, spécialiste de ces astromatériaux et chercheur à l'université d'Hawaï.

La théorie qui suit est pour le moins récente: elle a été rendue publique en avril 2023 et elle a fait forte impression dès son officialisation. Tenez-vous bien: la majeure partie de notre eau pourrait provenir d'une vaste interaction entre les océans de magma jadis présents sur Terre et l'hydrogène contenu dans son atmosphère précoce.

«Cela suggère que tout ce que les scientifiques croient savoir de l'origine de la Terre est faux», résume John Bradley. Le chercheur précise que la théorie en question n'est pour l'instant basée que sur une modélisation, mais il affirme qu'elle «explique un certain nombre de choses qui se sont produites sur la Terre». L'expert est à la fois enthousiaste et catégorique: «Ça coche beaucoup de cases, et ça n'intègre pas la contribution des astéroïdes et des comètes.»

Cette théorie expliquerait pourquoi le noyau de la Terre est moins dense que ce qu'il devrait être en vertu de sa composition ferreuse. Mais les débats restent très animés et un consensus n'est pas encore près d'être trouvé. Météorites et comètes? Magma et hydrogène? Les deux théories ne sont pas forcément inconciliables. Comme le note avec une grande sagesse Luke Daly, spécialiste en sciences planétaires et maître de conférences à l'université de Glasgow: «Mon intuition est que la Terre s'est formée à partir d'un peu de tout.»