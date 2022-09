Hans Niemann a-t-il utilisé des perles anales connectées pour battre Magnus Carlsen aux échecs?

Si ce n'est l'un des plus gros, c'est au minimum l'un des plus étranges scandales ayant ces dernières années touché le monde pas si feutré des échecs. La semaine passée, le champion du monde en titre Magnus Carlsen se retirait de la Coupe Sinquefield, étape du Grand Chess Tour tenue annuellement à Saint-Louis, aux États-Unis.

Meilleur joueur au monde, âgé de 31 ans, Carlsen était battu dès le troisième tour de l'événement par un joueur moins fameux que lui, Hans Niemann. Il annonçait ensuite son abandon par un tweet quelque peu cryptique, reprenant des propos de José Mourinho tenus après un match de Chelsea en 2014: «Je préfère ne pas parler. Si je parle, je vais avoir de gros problèmes», disait alors l'entraîneur.

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022

Comme l'explique Motherboard, il n'en a pas fallu plus pour que le monde des échecs dans son ensemble perde totalement la boule et que, dans le grand public comme chez les joueurs, les accusations de tricherie pleuvent sur Niemann.

Le jeune homme, selon les experts, n'aurait jamais dû gagner en conditions normales contre Carlsen et, ayant lui-même admis avoir auparavant triché, il a également été banni de la plateforme Chess.com.

L'une des théories –utilisons plutôt le mot «rumeurs»– les plus folles sur l'exploit de Niemann est celle de perles anales connectées qui, utilisées à l'aide d'un comparse assistant au match en direct et en conjonction d'une intelligence artificielle des plus douées, auraient permis au garçon de recevoir des message codés et de choisir les meilleurs mouvements face à son adversaire.

Currently obsessed with the notion that Hans Niemann has been cheating at the Sinquefield Cup chess tournament using wireless anal beads that vibrate him the correct moves. pic.twitter.com/F48BXjtBlN — Babble (@Babble____) September 7, 2022

L'idée a même fait son chemin jusqu'à Elon Musk, qui l'a commentée de manière narquoise avant d'effacer son tweet, sans doute conscient du ridicule global de la situation dans laquelle l'affaire avait plongé Niemann, autant que ses contempteurs les plus sévères.

Une autre thèse avancée par certains commentateurs est celle de l'utilisation non pas d'un sextoy vibrant inséré dans le rectum mais, plus simplement, d'une «semelle vibrante», qui aurait pu fonctionner peu ou prou de la même manière.

D'autres, enfin, subodorent que Niemann a pu, peut-être avec l'aide d'une taupe, mettre la main au préalable sur le plan de partie de Magnus Carlsen et se préparer en conséquence pour le contrer.

We can only speculate, but this seems like a semi plausible possibility #chess #chessdrama pic.twitter.com/RKvywH1W3I — Cécile Haussernot (@HaussernotC) September 6, 2022

Une plateforme de gens nus en ligne nommée Stripchat a du moins trouvé dans cette drôle d'histoire le moyen de se faire un peu de publicité à (a priori) peu de frais. Elle a ainsi offert 1 million de dollars à Hans Niemann pour qu'il joue intégralement nu et prouve ainsi, une bonne fois pour toutes, qu'il est capable de gagner sans aucune aide technologique, fût-elle introduite dans ses tréfonds.