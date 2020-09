À 12 ans, il dupe un algorithme pour s'assurer des 20/20

Une fois n'est pas coutume, commençons par la morale de l'histoire racontée par The Verge: l'intelligence ne se note pas toujours de manière académique. Lazare Simmons, 12 ans, collégien américain aux notes médiocres mais à l'esprit malin, en est une preuve éclatante.

Comme ce fut ou reste le cas pour nombre d'élèves sur la planète confinée, la pandémie de Covid-19 a éloigné le garçon de l'école –mais pas des cours ni des examens. Elle-même enseignante, sa mère Dana a très vite remarqué que Lazare, à distance et devant son ordinateur, obtenait désormais ses notes presqu'instantanément.

Aucun·e prof ne pouvant corriger aussi rapidement une copie, une conclusion s'imposait: un logiciel était chargé d'évaluer les réponses fournies par les élèves. Nommé Edgenuity et sans doute fourni à prix d'or aux 20.000 écoles faisant appel à ses services, celui-ci est en l'occurrence assez stupide, donc facile à duper.

Pour être perçu comme un élève modèle, Lazare n'avait besoin ni de grammaire, ni d'idées, pas même de sens: dans le cas de questions à réponses courtes, il lui suffisait de fournir quelques mots-clés sur le sujet concerné pour que le système considère sa proposition correcte.

Grâce à cette «salade de mots» sans queue ni tête incluant les thèmes majeurs de la réponse attendue, la note donnée était maximale, relate Dana dans un fil Twitter.

My kid started Jr. High last week. He couldn't stop talking about how much he loved his History teacher.

This afternoon we found him in tears, overcome by stress and self-doubt. His grade for his first short answer homework: 50/100.

...It was graded by an @EdgenuityInc algorithm.