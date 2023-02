L'électricité: une histoire alternative et des progrès continus

L'électrique, c'est fantastique, mais l'humanité a dû parcourir un sacré chemin avant de s'en rendre compte. Afin d'observer comment l'être humain et l'électricité ont fait évoluer leur relation, Popular Mechanics se livre à un historique minutieux qui débute il y a plus de deux millénaires et demi.

L'étude de l'électricité remonte à l'Antiquité, avec un certain Thalès, philosophe considéré comme l'un des Sept sages de la Grèce, mais que la plupart d'entre nous connaissent depuis le collège en raison du théorème mathématique dont il est le créateur.

Né en 624 av. J.-C., ce touche-à-tout a également mené des expérimentations sur le magnétisme, devenant le premier à observer officiellement des phénomènes électrostatiques.

Frottant différents matériaux les uns contre les autres, Thalès s'est penché sur le phénomène d'électricité statique, découvrant par exemple que de l'ambre frottée contre du chanvre ou contre la fourrure d'un chat se mettait à attirer des matériaux légers. Or il se trouve qu'en grec ancien, «ambre» se dit «elektron». On tient là l'origine du mot «électricité».

Passe-passe

Pendant plus de deux millénaires, l'électricité a alors été considérée comme un phénomène naturel, possiblement d'origine divine, et est restée un champ très largement inexploré.

Mais c'est au XVIIIe siècle que l'électricité statique est revenue sur le devant de la scène, pour commencer à être vue différemment. Francis Hauksbee, qui fut l'assistant d'Isaac Newton, inventa ce qu'il qualifiait d'«engin électrostatique»: il s'agissait en fait du premier générateur électrique, créé à l'aide de verre enrichi en mercure, qu'il frottait avec sa main.

D'autres que Hauksbee, à l'instar de Stephen Gray, créèrent des dispositifs similaires, mais ne furent guère considérés que comme des magiciens, leurs inventions n'ayant apparemment aucune application concrète hors de ces tours de passe-passe. Mais cette étape mena à une autre, avec par exemple le Hollandais Pieter van Musschenbroek, qui créa l'ancêtre du condensateur, la bouteille de Leyde, du nom de la ville où il pratiquait ses expériences.

Puis vint le tour de Benjamin Franklin qui, en 1752, se mit à parler de charges électriques positives et négatives, et relia entre elles plusieurs bouteilles de Leyde afin de construire ce qu'il nomma «batterie» –parce qu'il trouvait que son dispositif ressemblait à une batterie d'artillerie militaire.

Une connaissance accrue

Vers la fin du XVIIIe siècle, la rivalité entre les scientifiques italiens Alessandro Volta et Luigi Galvani contribua à faire radicalement évoluer nos connaissances. Pour contrer Galvani, qui affirmait que l'«électricité animale» différait des autres formes d'électricité, Volta créa la pile voltaïque, empilement de disques de zinc et de cuivre séparés par du papier imbibé d'eau salée.

Quelques décennies plus tard, en 1831, le physicien et chimiste Michael Faraday créa le premier générateur électrique à la suite de sa découverte de l'induction électromagnétique. Étonnamment, son nom est moins connu du grand public que ceux de Franklin ou même Volta, alors que ses travaux comptent parmi les plus fondamentaux qui soient.

Pensez donc: la transformation d'énergie mécanique en électricité! Aujourd'hui, les centrales électriques comme les dynamos fonctionnent toujours selon ce principe.

Le télégraphe de Samuel Morse, les équations de John Clerk Maxwell, la station de recharge de Thomas Edison, le courant alternatif de Nikola Tesla et les ondes radio de Guglielmo Marconi ont ensuite marqué le XIXe siècle.

Toutes ont contribué à faire de l'électricité un phénomène physique absolument pas surnaturel, mais au contraire une ressource bien identifiée, et surtout utilisable de façon concrète dans la vie quotidienne.

Pas fini

Il faut dire que la découverte de l'électron (par JJ Thomson en 1897) et celle du noyau atomique (par Ernest Rutherford en 1911) ont permis d'expliquer concrètement comment fonctionnait ce phénomène. Et c'est ainsi que l'électricité est progressivement entrée dans les vies de nos ancêtres, pour ne plus jamais nous quitter.

Mais notre rapport à l'électricité ne manquera pas d'évoluer encore au cours des décennies et des siècles à venir. Batteries plus petites et plus efficaces, systèmes de stockage écologiques, matériaux superconducteurs pouvant être utilisés à température ambiante: on n'a pas fini de voir débarquer des innovations électriques dans nos vies, bien loin de Thalès et de ses expériences sur fond d'électrostatique.