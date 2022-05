Elon Musk se fait prendre pour un vol de neuf minutes en jet privé

Le texte est encore en ligne sur le site de la marque: le plan de Tesla, affirme Elon Musk depuis des années, est l'électrification de nos sociétés, des voitures et camions en passant par les toitures photovoltaïques, et l'éradication maximale des émissions de gaz à effet de serre.

Beau projet, pensez-vous? Sans grande surprise, son exécution laisse semble-t-il quelque peu à désirer. Jack Sweeney, le jeune homme scrutant sur Twitter les faits et gestes aériens de l'homme le plus riche du monde, ce qui l'a d'ailleurs prodigieusement agacé, a remis ça: son bot a publié les données d'un vol en jet privé d'une durée de neuf minutes entre San José et San Francisco.

Difficile de dire si l'homme était à bord, ou si l'aéronef se déplaçait pour une autre raison ou une autre personne, mais la distance par l'autoroute entre les deux villes est de 83 kilomètres environ, pour un trajet de 52 minutes en voiture selon Google Maps.

L'homme qui veut verdir les voitures et aurait sans doute pu profiter du paysage californien en n'émettant pas un gramme de CO 2 avec l'une de ses Tesla a donc, selon les calculs effectués sur un site ad hoc, produit l'équivalent de 0,02 tonne de gaz à effet de serre lors de son saut de puce polluant.

Cela semble peu, mais c'est loin d'être négligeable. C'est surtout à cumuler avec les milliers d'autres vols du même type effectués par les jets privés du monde entier à longueur de journée –on se souvient notamment de la pantalonnade climatique des 400 avions mobilisés pour les participants à la COP26 de Glasgow.

De quoi énerver quelques-uns des contempteurs les plus affûtés du milliardaire, par ailleurs patron de l'assez peu verte SpaceX, qui n'ont pas manqué de noter l'ironie de l'affaire.

Elon sells Tesla as an "eco-friendly" company, meanwhile he uses his jet to move this short distance polluting more than i will do with my car in a year. Wow what a hero.