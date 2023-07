Threads: Elon Musk ne décolère pas et menace d'attaquer Meta en justice

La fâcherie entre Elon Musk et Mark Zuckerberg s'envenime encore et ne semble pas sur le point de s'apaiser. Le patron de Twitter n'en finit plus de provoquer celui de Meta. Et si on pensait avoir touché le fond avec la proposition d'un combat de MMA entre les deux hommes, on s'était définitivement trompé.

Comme le rapporte le Guardian, l'entrepreneur sud-africain a suggéré lundi 10 juillet que les deux hommes se livrent à un authentique «concours de taille de pénis». Après avoir tweeté: «Zuck is a cuck»; comprenez: «Zuckerberg est un cocu». Jeudi 6 juillet, jour du lancement officiel du réseau social Threads, Elon Musk avait confirmé la comparaison visuelle moqueuse d'un internaute entre le logo de Threads et «un ver solitaire», en abondant: «Métaphoriquement, aussi.» Voilà un peu le niveau.

Metaphorically too — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023





Il faut dire que le démarrage en trombe de Threads, la nouvelle application de Meta censée concurrencer Twitter, a de quoi vexer le cocréateur de SpaceX. En seulement cinq jours, elle compte plus de 100 millions d'utilisateurs, et tout ça sans le marché de l'Union européenne, où le réseau social n'est pas encore accessible. Lors de son lancement en 2010, il avait fallu à Instagram plus d'une semaine pour atteindre ce chiffre.

Une accusation de tricherie

Twitter n'avait définitivement pas besoin de ça, déjà fragilisé par les frasques de son nouveau patron. On pense notamment à la dernière en date, qui avait été accueillie plutôt froidement par les utilisateurs de l'oiseau bleu: les limites de consultations de contenu, fixées le 1er juillet à 10.000 tweets pour les comptes vérifiés et 1.000 messages pour ceux non vérifiés (et semble-t-il revues à la hausse depuis). Les chiffres ne trompent d'ailleurs pas et le trafic de Twitter s'écroule de manière impressionnante ces dernières semaines.

Après les provocations et les tweets insultants, place aux intimidations. Elon Musk ayant brandi cette semaine la menace d'une plainte contre Meta pour avoir enfreint des secrets industriels. Dans une lettre envoyée à Meta, par l'intermédiaire d'un avocat de X Corp. (société qui a absorbé Twitter en avril 2023), il affirme que la compagnie de Mark Zuckerberg aurait recruté par dizaines des anciens employés et collaborateurs de Twitter, ajoutant en complément (sur Twitter évidemment): «La concurrence n'est pas un problème. La tricherie en est un.»

Le créateur de Facebook a de son côté bien compris qu'il avait un coup à jouer et n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal. Le 6 juillet, il affirmait dans un post Threads qu'il devrait exister «une application de conversation avec plus d'un milliard d'utilisateurs». Avant de porter l'estocade finale: «Twitter a eu l'opportunité de le faire mais n'a pas réussi. Avec un peu de chance, nous le ferons.»

Qu'Elon Musk se rassure néanmoins, tout n'est pas perdu pour Twitter, qui vient de recevoir un soutien de poids contre son concurrent. Un haut responsable du pouvoir taliban en Afghanistan, Anas Haqqani, a affirmé soutenir Twitter, qui «garantit la liberté d'expression», mieux que «les autres plateformes», et qui «n'a pas la politique intolérante de Meta». On a les amis qu'on mérite...