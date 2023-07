Elon Musk supprime l'oiseau bleu de Twitter, et après?

Elon Musk n'en finit pas de faire parler de lui, et alors que Twitter s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise –la plateforme a perdu la moitié de ses revenus publicitaires depuis l'arrivée de son nouveau propriétaire–, ce dernier a décidé de changer du tout au tout l'image de la marque, comme le rapporte The Guardian.

Après quelques pistes évoquées par le principal intéressé, c'est la PDG de Twitter, Linda Yaccarino, qui a confirmé aujourd'hui la nouvelle (dans un tweet, évidemment). «X est arrivé! C'est parti!»





Ce X blanc sur fond noir n'est pas –comme on pourrait le croire– une énième improvisation de Musk qui, après avoir fait appel à sa communauté de 149 millions d'abonnés sur Twitter pour des idées de design, a donc fini par faire un pas de plus vers son application ultime, «Everything App». Ce projet qu'il s'est engagé à concrétiser depuis maintenant de nombreux mois utiliserait en effet Twitter comme point de départ.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

«Everything App» ou X, c'est le rêve de Musk d'une application totale, permettant à ses utilisateurs de regrouper au même endroit messagerie, moyens de paiement, commande de taxi, etc. sur le modèle de WeChat, l'application chinoise.

Une initiative risquée

Yaccarino a par ailleurs offert dimanche quelques précisions quant au fonctionnement d'X, affirmant que l'application serait basée sur l'intelligence artificielle et «centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements et services bancaires».

Depuis ce matin, l'oiseau bleu a donc disparu de Twitter, remplacé par l'élégant X art déco, une mutation pas forcément bien vue de tous. «En changeant le nom de son app, Elon Musk a effacé à lui tout seul plus de quinze ans d'image de marque qui s'était assurée une place dans notre lexique culturel», mettait en garde Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester.

«C'est une décision extrêmement risquée parce qu'avec “X”, Musk repart pratiquement de zéro alors que ses concurrents sont déjà en marche», conclut-il.

Reste à savoir si tous ces changements seront suffisants pour faire oublier la gestion calamiteuse de Twitter depuis son rachat ainsi que le bon démarrage de Threads, l'application concurrente lancée par Meta et Mark Zuckerberg.