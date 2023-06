L'empreinte carbone de Coca-Cola n'est pas due à ce que vous croyez

Distribuée dans plus de 200 pays, la marque Coca-Cola est omniprésente, et cela a un coût écologique: chaque jour, cette société fait rouler plus de 200.000 véhicules pour distribuer ses produits partout dans le monde. Mais sa plus importante contribution au réchauffement climatique ne vient pas de là, ni même de ses usines ou de ses plantations.

D'après Fast Company, il faut plutôt regarder du côté de l'ensemble des équipements réfrigérés de l'entreprise. Car ceux-ci nécessitent une quantité importante d'électricité, et une partie de leurs systèmes de refroidissement utilisent des gaz à effet de serre, qui ont pour effet d'emprisonner la chaleur dans l'atmosphère.





La consommation d'électricité est responsable des deux tiers des effets de la réfrigération sur le climat; le tiers restant provient des produits réfrigérants. En tout, les réfrigérateurs produisent environ 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, si l'on en croit des chiffres datant de 2020.

Selon les spécialistes, il faudrait donc se demander s'il est vraiment nécessaire que dans les commerces, les frigos dans lesquels se trouvent les boissons fraîches restent allumés jour et nuit. Mais les marques tiennent évidemment à ce que leurs produits soient aussi frais que possible dès l'ouverture des magasins, «à portée de main du désir», selon l'expression de l'un des présidents de Coca-Cola, Robert W. Woodruff.

Virage coupable

Fast Company raconte que Coca-Cola aurait pourtant pu emprunter un autre chemin il y a des années, après l'abandon définitif des réfrigérateurs à chlorofluorocarbures (CFC), trop dangereux pour la couche d'ozone, en 1987. Ce fut alors l'heure du choix: fallait-il basculer vers des frigos à hydrofluorocarbures (HFC), qui semblaient nettement plus sains pour l'ozone comme pour la santé humaine, ou vers des systèmes de refroidissement de type Greenfreeze?

Car les HFC présentent un inconvénient majeur: ce sont des gaz à effet de serre. Et il était déjà clair à l'époque qu'ils n'allaient pas faire de bien à la planète: il était avéré que certains pouvaient avoir un effet environ 1.000 fois plus important que le dioxyde de carbone sur le réchauffement climatique.

Les systèmes Greenfreeze, développés en Allemagne en partenariat avec Greenpeace, semblaient quant à eux bien moins nocifs. Seul hic: l'utilisation de gaz inflammables rendant le risque d'explosion plus important qu'avec des réfrigérateurs à HFC. Or, comme Coca-Cola souhaitait implanter ses frigos partout, y compris dans des zones reculées où les opérations de maintenance seraient rares, la marque a finalement opté pour les hydrofluorocarbures, toujours présents dans les machines actuelles.

Greenpeace n'a jamais lâché l'affaire. On a par exemple pu le constater lors des Jeux olympiques de Sydney, en 2000, quand une campagne d'envergure avait été lancée afin de montrer les conséquences des réfrigérateurs à HFC utilisés par Coca-Cola sur le climat. Et cela avait semblé porter ses fruits puisque Douglas Daft, citoyen australien et président de l'entreprise à cette époque, s'était engagé à ce que la marque passe à un autre système dans les années qui suivraient.

La société est alors progressivement passée à des systèmes réfrigérants garantis sans HFC, remplaçant ce gaz par du... dioxyde de carbone. Un choix qui peut étonner, mais qui est nettement plus écologique. En 2016, 61% de ses nouveaux équipements étaient «HFC-free» (83% en 2020). La marque a donc œuvré pour en convaincre des centaines d'autres d'adopter son système.

Mais les réfrigérateurs à HFC existent toujours. Et même si en 2023, ils ne représentent plus qu'un frigo sur dix environ, les conséquences de leur utilisation restent énormes –puisque Coca-Cola vend environ 2,2 milliards de boissons chaque jour, aucun chiffre n'est anodin. Les gigantesques réfrigérateurs qui tournent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, alors qu'il suffirait sans doute de plus petits appareils à réalimenter plus régulièrement, continuent en outre à largement contribuer au réchauffement de notre climat.