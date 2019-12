Mini-centrales nucléaires, maxi-espoirs

Et si l'avenir des centrales nucléaires mondiales se jouait dans le laboratoire du campus de l'université d'État de l'Oregon, aux États-Unis? Là-bas, la start-up NuScale Power repense complètement le fonctionnement de ces centrales et pourrait proposer, dans les années à venir, un réacteur d'un tout nouveau genre.

D'environ 20 mètres de haut et 3 mètres de diamètre, l'équivalent de deux bus scolaires empilés bout à bout, le réacteur de NuScale est bien plus petit que ceux des centrales nucléaires d'aujourd'hui.

Malgré sa taille réduite, sa puissance est loin d'être ridicule: il peut générer jusqu'à 60 mégawatts, soit environ un dixième de l'énergie du plus petit réacteur actuel des États-Unis. Comme le relève Wired, il suffirait de quelques-uns de ces nouveaux réacteurs pour alimenter une grande ville.

Selon José Reyes, cofondateur et directeur technique de NuScale, les petits réacteurs modulaires de la start-up sont aussi plus sûrs. Ils bénéficient de plusieurs mécanismes de refroidissement et de sécurité dont ne disposent pas leurs grands frères –pas besoin donc d'un périmètre de surveillance étendu sur plusieurs kilomètres autour de la centrale.

Leur petite taille leur permet enfin d'être produits en série et expédiés à n'importe quel endroit du globe en une poignée de pièces. Il s'agit en somme d'une centrale nucléaire en kit, jugée plus fiable que ses homologues en service.

Compétitivité en question

Pour pouvoir lancer le premier réacteur commercialisable de ce type, NuScale attend le feu vert de la Commission de réglementation nucléaire (NRC). La société a pour le moment obtenu la permission de construire sa première usine de douze réacteurs au sein de l'Idaho National Lab, qui devrait être opérationnelle dès 2026.

Si ces petites centrales nucléaires seront peut-être les premières à arriver sur le marché, elles ne seront sans doute pas les dernières. Plusieurs autres projets sont en cours, notamment de micro-réacteurs, qui génèrent moins de 50 mégawatts d'électricité et seraient idéaux pour les zones à faibles besoins en énergie, comme les bases militaires éloignées ou les communautés isolées de l'Alaska.

Pour autant, rien ne garantit le succès de ces centrales. Steve Fetter, professeur de politiques publiques à l'université du Maryland, doute de leur compétitivité. Avec la baisse du prix des énergies renouvelables, en particulier de l'éolien et du solaire, ces réacteurs pourraient ne jamais trouver leur créneau.