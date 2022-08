Une éolienne géante, moins chère et deux fois plus performante

Parangons du syndrome «NIMBY» («not in my backyard», soit «pas dans mon jardin»), les éoliennes offshore n'ont pas toujours bonne presse en France, où les recours sont constants contre leurs installations au large de nos côtes.

Pas dans mon océan –mais dans un grand large lointain et invisible, pourquoi pas. Malheureusement, l'installation d'éoliennes classiques (les «HAWT», soit «horizontal axis wind turbine» en anglais) se complique à mesure que l'on s'éloigne des côtes.

Les arrimer aux fonds les plus profonds est souvent impossible ou trop coûteux, et faire flotter leur mat colossal et les lourds composants qu'il supporte (pales géantes comme celles de l'Haliade-X, générateur, système d'orientation, de gestion, etc.) les condamne à couler, ou à l'inefficacité.

Intervient alors le concept des «éoliennes axe vertical» (VAWT), que l'on trouve parfois déjà sur nos terres, autour de nous. Seules, elles sont moins efficaces que les éoliennes classiques et leurs pales verticales.

Mais les VAWT sont également plus petites, peuvent exploiter du vent venant de n'importe quel direction sans avoir besoin d'un lourd appareillage, et peuvent être regroupées en nombre dans des espaces réduits sans se gêner.

Une start-up norvégienne joliment nommée World Wide Wind a souhaiter explorer cette dimension de la verticalité pour créer un moulin à vent maritime qu'elle présente comme révolutionnaire. Présentée par New Atlas notamment, la chose a été pensée pour pouvoir être déployée en groupe et en nombre dans les océans.

Nommée «contra-rotating vertical turbine» (CRVT), posée sur une bouée comprenant ballast, rotor et stator et lui permettant, comme un voilier, de se plier au désir du vent, son engin comprend deux turbines contrarotatives. L'une est reliée au rotor, l'autre au stator et elles tournent chacune dans un sens, ce qui double selon la petite entreprise la production d'électricité de l'ensemble.

400 mètres

Les ambitions de World Wide Wind ne sont pas modestes. Comme l'explique New Atlas, la turbine la plus puissante au monde est l'œuvre du chinois MingYang Smart Energy. Présentée en 2021, elle toise le monde à une altitude de 242 mètres et est supposée capable d'atteindre une puissance de 16 MWh.

Selon World Wide Wind, son design pourrait à terme tolérer des hauteurs folles approchant les 400 mètres. À cette échelle, chaque unité installée pourrait atteindre la puissance ahurissante de 40 MW.

Quant aux coûts de production, ils seraient plus bas que tout ce qui existe actuellement. La firme norvégienne parle d'un tarif de 50 euros par mégawatt produit, l'exploitation et la maintenance de sa CRVT étant facilitées par l'installation dans la bouée d'une partie de ses éléments les plus précieux.

Quand pourrions-nous voir ces machines s'installer dans nos mers et commencer à éclairer nos futurs? À en croire World Wide Wind et une interview donnée à Recharge, assez vite: un modèle capable d'une puissance de 3 MW pourrait être prêt dès 2026, la firme visant 2029 pour la version géante dont elle vante les miracles.

Comme le note New Atlas néanmoins, si le concept est attirant sur le papier, en interview et dans le communiqué de presse, l'entreprise n'a pour l'instant rien montré de très concret: il faudra encore attendre un peu pour savoir si ces promesses folles sont un espoir solide pour un avenir décarbonné, ou si elles ne sont que le rêve d'ingénieurs trop optimistes.