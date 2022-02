La plus grosse batterie lithium-ion du monde n'arrête pas de brûler

Le caractère intermittent des énergies renouvelables pousse naturellement à la création d'unités de stockage géantes, capable de stocker l'énergie créée lorsqu'elle n'est pas utilisée, et de la distribuer sur le réseau quand au contraire la collectivité en a besoin.

La chose ne va pas néanmoins sans mal: présentée par son propriétaire Vistra Energy comme la plus grande au monde, l'usine de Moss Landing en Californie, d'une capacité de 300 MW / 1.200 MWh, a dû une nouvelle fois être mise à l'arrêt, la seconde de ces pannes générales en quelques mois. En cause: l'incendie et la fonte de certains de ses packs de batteries.

À lire aussi Les tempêtes Dudley et Eunice sont d'excellentes nouvelles pour les Européens

«Les systèmes du bâtiment ont contenu l'événement sans besoin d'assistance extérieure», explique un communiqué publié par l'entreprise après l'incident, qui précise qu'aucune blessure n'était à déplorer parmi le personnel de l'usine.

Il est heureux que les soldats du feu n'aient eu à intervenir, sinon pour surveiller la situation. Comme l'avait déjà montré la mésaventure vécue l'an passé par une installation de Tesla, les incendies mettant en cause des batteries, notamment lithium-ion, sont notoirement dangereux et complexes à éteindre.

Au feu, les pompiers

Il semble que, comme en septembre quand 7.000 des 100.000 batteries que comprend l'installation californienne avaient été détruites, ce soit le système de sécurité du bâtiment qui soit en cause. En fuyant ou se déclenchant indûment, il aurait créé des courts-circuits fatals aux unités touchées qui, à leur tour, auraient provoqué une surchauffe, donc un arrosage plus abondant. Un effet boule de neige, en somme, mais en beaucoup plus chaud.

«L'usine de stockage d'énergie de Moss Landing joue un rôle clé pour aider la Californie à aller vers moins d'émissions et à stabiliser sa fourniture d'électricité, et des systèmes comme celui-ci deviendront de plus en plus nécessaires à mesure que les énergies renouvelables sont intégrées à la grille américaine», expliquait un communiqué de la firme en janvier.

À lire aussi Des scientifiques veulent transformer les océans en éponges à CO2

Encore faut-il que ces installations soient sûres, et moins susceptibles de tomber en panne, voire de partir en fumée. Un peu partout dans me monde, d'autres solutions souvent ingénieuses sont imaginées pour stocker, sous une forme ou une autre, ces surplus d'électricités des renouvelables.