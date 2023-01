Le grand plan hydrogène du Japon est complètement bidon

Publié par le Renewable Energy Institute (REI) et rapporté par New Atlas, le rapport est d'une rare violence: selon l'institution, le Japon fait fausse route, et pas qu'un peu, dans ses promesses de décarbonation par l'hydrogène.

En 2017, le pays mettait en place une stratégie au long cours destinée à créer, pour reprendre les termes mêmes du programme, une «société de l'hydrogène». L'objectif était de verdir l'ensemble des activités de la nation, de son économie et de ses habitants et de prendre une place de leader dans le domaine de ce carburant alors prometteur.

Près de six ans plus tard, patatras: le REI juge que le plan en question «a constitué un échec total» et que 70% de son budget décennal ont été «dépensés sur de mauvaises idées».

Non seulement l'hydrogène ne permettra pas au Japon de faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre, mais il pourrait même parfois les faire augmenter, tout en ciblant précisément ce qu'il ne fallait pas cibler et en brisant le potentiel de la filière nationale dans le cadre d'une compétition internationale féroce.

C'est le premier point mis en avant par l'institut. D'autres pays ou institutions ont compris que les caractéristiques propres à l'hydrogène en tant que carburant ne le rendaient «efficace» sur le plan environnemental que dans certains cas particuliers (transport aérien ou maritime, industries lourdes comme celle de l'acier...).

Le Japon, lui, a fait un tout autre pari, qui se révèle des plus inefficaces voire ineptes sur le plan technique et écologique: celui des véhicules particuliers et des maisons alimentées par l'hydrogène, comme dans la ville-prototype présentée en 2020 par Woven Planet et Toyota.

Selon les calculs du REI, le marché des «cellules résidentielles», destinées à alimenter les foyers, ne devrait même pas atteindre un cinquième des objectifs qui lui avaient été alloués pour 2030. C'est pire encore pour les véhicules à hydrogène, qui se hisseront péniblement à un quarantième de leurs objectifs initiaux.

Noir c'est noir, gris c'est gris

Ces visées sont d'autant plus dommageables que l'hydrogène avec lequel l'archipel comptait alimenter ses automobiles et foyers individuels est loin, très loin d'être décarboné. Le pays comptait ainsi sur l'hydrogène dit «gris» jusqu'en 2030 pour entamer sa transition, et en particulier sur la production de carburant via la gazéification du charbon, avec des partenaires industriels australiens.

C'est le plus sale des hydrogènes, une méthode fortement émettrice de dioxyde de carbone et de méthane. Et le Japon n'avait rien de très concret à promettre pour changer de route et passer à un hydrogène plus «vert» après 2030.

Cela le place dans une position très inconfortable sur le plan concurrentiel et international, car très éloignée des normes qui seront sans doute appliquées à l'avenir pour considérer une énergie comme «propre».

Pour ce qui est de la production d'hydrogène dit «vert», donc produit grâce à des énergies renouvelables, le rapport explique que «l'Europe et la Chine sont en pointe mais que, compte tenu des derniers développements, le retard du Japon est épouvantable».

Cela tient notamment au fait que les renouvelables sont peu populaires dans l'archipel, avec un potentiel solaire des plus moyens et de l'éolien aux coûts peu compétitifs et plombés par une lourde bureaucratie.

La conclusion du Renewable Energy Institute est aussi cinglante que ses constatations: tout, absolument tout est à revoir, des applications recherchées aux méthodes employées, si le Japon ne veut pas prendre un retard irrémédiable sur ses objectifs environnementaux.