Les mini-réacteurs nucléaires (SMR) sont-ils un mirage?

Les petits réacteurs modulaires (small modular reactors ou SMR) représentent la nouvelle figure de proue de l'industrie nucléaire. Malgré leur puissance réduite, ils incarnent notamment l'intéressante promesse (théorique) de rendre n'importe quelle installation autonome en électricité grâce à son propre mini-réacteur nucléaire, par exemple une mine d'or au fin fond de la Sibérie.

Ainsi, la Pologne, hyper-dépendante du charbon pour son électricité, a préféré l'Américain Westinghouse à EDF pour le développement de ses «grosses» centrales, mais collabore avec le Français sur les SMR. De quoi faire oublier les galères des chantiers de «gros» réacteurs nucléaires, en particulier l'EPR, caractérisés par des retards et surcoûts épouvantables.

L'enthousiasme n'est pas partagé par l'expert (et consultant) en électrification Michael Barnard. Il cite à l'appui de son premier argument le géographe Bent Flyvbjerg, considéré comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux des facteurs de sujets et d'échecs des «méga-projets» –soit des chantiers à plus de 1 milliard d'euros.

Après l'analyse de 16.000 méga-projets, Flyvbjerg conclut que les chantiers d'énergies renouvelables affichent les meilleures performances en matière de délais et de coûts, alors que les chantiers de réacteurs nucléaires sont les derniers de la classe.

Pas de miracle

Certes, les SMR promettent de faire mieux grâce à leur approche standardisée, à l'opposé du «sur-mesure» des gros réacteurs nucléaires. Mais, rappelle Barnard, l'industrie nucléaire a déjà tenté la standardisation avec les réacteurs AP 1000 de Westinghouse –dont les chantiers ont été marqués par des problèmes similaires à ceux des EPR (retard, surcoûts, etc.).

Par ailleurs, toujours selon Barnard, l'histoire montre qu'un développement nucléaire réussi demande un «alignement des planètes» particulièrement exigeant.

«Un [pays] doit s'engager dans une stratégie nationale de production nucléaire, généralement concomitante avec le développement d'armes nucléaires, tranche-t-il. Le pays doit s'engager [à construire] des dizaines de réacteurs en trente ans ou moins. Ceux-ci doivent utiliser la même technologie dans chaque réacteur, sans ingénierie ni innovation “sur mesure”. Ce concours de circonstances a brièvement existé aux États-Unis, en France et en Corée du Sud avant de disparaître.»

(In)efficacité énergétique

L'autre limite des SMR réside dans leur efficacité énergétique réduite. Au court des dernières années, les éoliennes et les panneaux solaires ont évolué technologiquement dans un sens qui leur permet de produire toujours plus d'électricité à partir de la même quantité d'énergie renouvelable (vent et lumière du soleil).

À l'inverse, les SMR sont moins efficaces sur le plan énergétique que les gros réacteurs type EPR. Ils représentent donc une sorte de retour en arrière pour l'industrie nucléaire… qui a privilégié jusqu'ici le développement de «gros» réacteurs précisément pour cette raison.

La perspective d'autonomie électrique sans connexion à un réseau national d'électricité que permettraient les SMR n'en demeure pas moins intéressante.