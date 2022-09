Pendant que Gazprom moque une Europe frigorifiée dans une vidéo, la Russie brûle ses excédents de gaz

Attendu mais redouté par un continent très dépendant du géant russe en matière d'énergie, le couperet est tombé lundi 5 septembre: la Russie a annoncé couper tout à fait le robinet de gaz vers l'Europe, exigeant la fin des sanctions décidées à la suite de l'invasion de l'Ukraine pour que le flux reprenne.

Si l'Europe, est-il parfois expliqué, est un peu mieux préparée à ce qui l'attend qu'il y a plusieurs mois –l'Allemagne a, par exemple, réussi à reconstituer ses stocks un peu plus rapidement que prévu–, les turbulences à venir promettent d'être immenses.

Explosion de la facture énergétique du continent à 2.000 milliards de dollars en 2023 selon Goldman Sachs, soit 15% du PIB européen; obligation pour l'Union et les gouvernements de la zone d'intervenir à l'aide de plans extrêmement coûteux pour aider leurs citoyens et sauver leurs économies; turbulences à 1.500 milliards de dollars sur les marchés de l'énergie du fait des appels de marge: les secousses se poursuivent et risquent de s'accentuer un moment encore.

Et alors que l'Europe cherche à survivre au marasme et à l'hiver qui vient, que fait Gazprom, la société gazière russe? Elle se moque, avec un cynisme assez stupéfiant.

La compagnie a ainsi diffusé une vidéo de deux minutes dans laquelle elle montre l'un de ses employés coupant le gaz vers l'Ouest et une Europe congelée par un hiver digne du Jour d'après de Roland Emmerich.

Grandiose et dramatique, la bande-son est à l'avenant de ce grand spectacle effrayant: «L'hiver sera long, uniquement composé de poussière et de neige», peut-on y entendre..

"Winter will be big - only dusk and snow"



A propos of absolutely nothing, Gazprom releases an eerie two-minute video showing how a cold winter will freeze Europe to death pic.twitter.com/3KSmbhWe59