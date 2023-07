Des entreprises tentent de récupérer les données issues des champs de bataille ukrainiens

Qualifier les données de «nouveau pétrole» est peut-être un cliché éculé, mais force est de constater que l'on assiste à une véritable ruée vers l'or concernant les données issues des combats entre les forces ukrainiennes et russes, selon le magazine Wired UK.

L'entreprise canadienne Draganfly, qui a fourni une trentaine de drones et leurs logiciels associés à l'Ukraine en novembre 2022, y a par exemple vu une opportunité de récupérer des informations qui lui permettront de développer une intelligence artificielle (IA) plus performante. De même que deux figures de l'IA spécialisées dans la sécurité et le renseignement: la start-up allemande Helsing, dont les cadres se rendent régulièrement à Kiev, ainsi que l'entreprise américaine Palantir, qui fournit gratuitement ses services à l'armée ukrainienne et a ouvert un bureau dans la capitale.





«L'ampleur des combats et le grand nombre de systèmes d'armes et de capteurs de haute technologie déployés ont généré une grande quantité de données sur le déroulement des batailles, ainsi que sur le comportement des humains et des machines sous le feu, explique Wired. Pour les entreprises qui veulent construire la prochaine génération d'armes, [...] cela représente une ressource d'une valeur inestimable.»

Gimme gimme gimme

Comme les IA «grand public», tel que ChatGPT d'OpenAI, les intelligences artificielles militaires doivent s'entraîner sur d'énormes quantités de données. Sauf que les premiers systèmes peuvent les trouver librement sur internet, alors que les seconds ont également besoin d'informations puisées directement sur le champ de bataille.

Pour les IA embarquées sur les drones, par exemple, il faut de nombreuses images de chars –visibles, camouflés, dans la boue– afin de pouvoir les détecter, les reconnaître et les distinguer, par exemple, des tracteurs civils (ou encore d'un tracteur ukrainien tractant un char russe). Or, ce type de données se trouve principalement en Ukraine.

«Vous n'imaginez même pas le nombre d'entreprises étrangères [de la défense] qui utilisent déjà l'Ukraine comme un terrain d'essai pour leurs produits: des spécialistes de l'IA comme Clearview et Palantir, les systèmes antibrouillage... Tout ce qui a un composant logiciel se trouve actuellement en Ukraine», déclare Alex Bornyakov, le vice-ministre ukrainien chargé de la transformation numérique. «Ces données ne sont certainement pas à vendre», s'empresse-t-il de préciser. «Elles ne sont disponibles que si vous offrez une forme de coopération gagnant-gagnant.»

Kiev ambitionne en effet d'utiliser ces données pour renforcer sa propre industrie de la défense, afin de disposer d'équipements mieux adaptées à ses besoins (ou de les vendre «une fois la guerre terminée»). «Des technologies qui coûtent très cher, fabriquées à l'étranger, arrivent sur le front et elles ne fonctionnent pas», résume Natalia Kushnerska, responsable de l'incubateur Brave-1, une plateforme gouvernementale mettant en relation les start-up de la défense et l'armée ukrainienne.

Une industrie de la défense et de l'armement forte est aussi perçue par l'Ukraine comme un moyen de dissuasion supplémentaire vis-à-vis de la Russie: certains parlent de «modèle israélien». Plus de 300 entreprises ukrainiennes fabriquent ainsi déjà des drones militaires.