150 nouveaux réacteurs: la Chine mise gros, très gros sur le nucléaire

Alors que la COP26, où Xi Jinping ne s'est pas déplacé, bat son plein, il ne fait aucun doute que les espoirs du monde reposent pour partie sur la Chine, dont les émissions de gaz à effet de serre battent des records. Le pays a promis d'atteindre son pic en 2030, avant de chercher la neutralité en carbone en 2060.

Si les investissements du pays dans les énergies renouvelables et les ajustements industriels sont colossaux, la route est encore longue. Prise comme le reste du monde dans une crise énergétique profonde, la Chine n'a eu ces derniers mois d'autre choix que de reposer sur la plus polluante des énergies, celle issue du charbon, en attendant des jours meilleurs.

Ces derniers, pour l'empire du Milieu, ne viendront pas seulement de l'éolien, de l'hydraulique ou du solaire. Comme l'explique Bloomberg, l'ambitieux plan du pays repose également sur un plan nucléaire qui donnera quelques sueurs froides aux contempteurs de l'énergie atomique.

Le pays compte ainsi bâtir plus de 150 nouveaux réacteurs dans les 15 prochaines années –plus que le reste du monde les 35 précédentes. Le plan devrait coûter au pays la bagatelle de 380 milliards d'euros, avec l'objectif annoncé de produire 200 gigawatts d'ici 2035, soit comme le calcule Bloomberg de quoi alimenter l'équivalent d'une douzaine de mégalopoles comme Beijing.

Selon les autorités chinoises, un tel parc atomique serait à même d'éviter l'émission de 1,5 milliard de tonnes de CO 2 , plus que ce que que produisent chaque année les activités de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Espagne réunis.

Rayonnement international

Pour des raisons géopolitiques et du fait des liens étroits entre les opérateurs chinois et le complexe militaro-industriel du pays, les technologies de Beijing ne sont plus toujours les bienvenues en occident. Elles pourraient néanmoins constituer des investissements de choix dans une partie du reste du monde, qui cherchera à verdir son économie.

C'est aussi sur cette exportation que l'empire du Milieu compte pour amortir ses investissements: le pays espère, grâce à sa nouvelle Route de la soie, construire 30 réacteurs dans des pays amis, le Pakistan notamment.

Bloomberg explique à propos de ce coût initial du nucléaire que, s'il reste plus élevé que pour des énergies renouvelables restant les deux premiers postes de dépense du pays, les investissements se font à un coût bien moindre qu'en occident. C'est notamment grâce aux prêts à taux d'intérêts presque nuls consentis par l'État chinois pour la construction des réacteurs.

«Avec un taux à 1,4%, le minimum pour des projets d'infrastructures en Chine ou en Russie, le coût de l'énergie nucléaire est d'environ 36 euros par mégawatt-heure, bien moindre que celui du gaz ou du charbon dans nombre d'endroits, écrivent ainsi Dan Murtaugh et Krystal Chia pour Bloomberg. Avec un taux de 10%, le haut du spectre dans les économies développées, ce coût atteint 83 euros, bien plus que tout le reste.»

Quid de la sécurité de ces installations? C'est, bien sûr, là que le bât blesse. Les réacteurs conçus dans le pays, Hualong One, n'ont jusqu'ici posé aucun problème –du moins officiellement. La Chine est en outre engagée dans des recherches tous azimuts, dont l'une des plus directement exploitables concerne un réacteur modulaire nommé Linglong-1, dont la construction sur l'île de Hainan a été annoncée il y a quelques semaines.

Mais en juin 2021, l'incident à l'EPR de Taishan, conçu par EDF, et surtout la manière tchernobylesque et taiseuse dont il a été géré par les autorités chinoises, a de quoi éroder la confiance sur la capacité du pays à opérer ses centrales dans la totale transparence qu'une telle technologie exige. Si la Chine s'apprête à faire plus, beaucoup plus, elle devra aussi apprendre à faire mieux, beaucoup mieux.