«Escadron», un simulateur de maintien de l'ordre à la française

«Le joueur incarne un officier de gendarmerie mobile chargé de gérer des dispositifs de [maintien de l'ordre] et d'affronter des foules d'émeutiers pour les disperser et/ou protéger des points sensibles. Le simulateur se joue en “tour par tour” et met l'accent sur les contraintes et les tactiques réalistes de maintien de l'ordre», explique la page Facebook d'Escadron.

Pendant cinq ans, Rémi Gouyon et Gérard Stratweg ont développé Alerte feu de forêt, un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel les gamers incarnent une équipe de pompiers. Ils viennent de mettre en ligne une extension gratuite baptisée Escadron.

Cette fois-ci, le simulateur propose de se mettre dans la peau des gendarmes mobiles, reconnaissables à leurs casques entièrement bleus, non pas dans un contexte de manifestations mais d'émeutes urbaines.

Castaner Simulator

«Il dispose des moyens et unités classiques de gendarmerie mobile: pelotons de marche, pelotons d'intervention, équipes lance-grenades lacrymo, équipes LBD, pelotons logistiques hors rang, équipes cynophiles, PC mobiles, VBRG, hélicoptères “Choucas” et drones», poursuit le post.

Le simulateur et son extension s'inspirent de la saga Steel Panthers, lancée en 1995. Ces jeux de stratégie au tour par tour, qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, mettaient eux aussi l'accent sur la réflexion.

Il eut toutefois été intéressant que le jeu ne propose pas uniquement d'affronter des émeutiers, mais aussi d'encadrer une manifestation pacifique en protégeant l'intégrité physique des personnes présentes, comme sont censées le faire les forces de l'ordre.