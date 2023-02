Vous pensez savoir quelle planète est la plus proche de la Terre? Vous vous trompez

Imaginez. Comme depuis le CE1 environ, voire avant si vous feuilletiez l'encyclopédie aux pages jaunies de vos parents, vous regardez une représentation du système solaire. La voisine immédiate de la Terre? À vue de nez –et votre pifomètre est d'une précision redoutable, il fait votre réputation auprès de vos enfants/collègues/camarades–, c'est Mars. Ou Vénus? Ou Mars. Enfin, c'est sûr, c'est l'une des deux. Allez, disons Vénus. Vous l'avez lu quelque part, ça doit donc être ça.

Eh bien désolé pour votre pifomètre, mais il ne vaut pas grand-chose face aux chiffres plus solides de la science: il s'est planté. Et comme le rapporte Popular Mechanics, citant un «vieil» article scientifique publié en 2019 dans Physics Today, il n'est pas le seul.

«Certains sites éducatifs, comme The Planets ou Space Dictionary, publiant la distance entre chaque paire de planètes, montrent que Vénus est en moyenne la plus proche de la Terre. Ils se trompent tous», écrivent, cinglants, Tom Stockman, Gabriel Monroe et Samuel Cordner, les trois auteurs du papier publié dans Physics Today.

«La NASA nous explique même que Vénus est “notre plus proche planète voisine”, ce qui est vrai si l'on parle de la planète qui s'approche le plus de la Terre, mais pas si nous souhaitons savoir quelle planète est, en moyenne, la plus proche de la nôtre.»

Si loin, si proche

Grâce à la science, Tom Stockman, Gabriel Monroe et Samuel Cordner ont donc cherché à faire mentir la science –du moins sa version populaire et simplifiée. Et là, surprise!: en moyenne, notre plus proche voisine n'est ni Vénus ni Mars, mais Mercure.

«En nous servant d'une méthode mathématique que nous avons conçue, nous avons découvert que si l'on effectue une moyenne temporelle, c'est en fait Mercure qui est la voisine la plus proche de la Terre», affirment-ils.

Pour celles et ceux qui aiment plonger dans les détails, lesdites formules sont précisées dans l'article publié par les trois scientifiques. Basées sur ce que les fortes têtes nomment la «point-circle method» (PCM), elles ont fait l'objet de simulations complexes et sont également expliquées dans la vidéo ci-dessous.

La surprise est plus grande encore lorsque l'on comprend que, si l'on se base sur les calculs des moyennes sur le long terme, effectués en suivant la méthode PCM conçue par les scientifiques, Mercure n'est pas seulement la voisine la plus proche de la Terre: cette sacrée cachotière l'est aussi de toutes les autres planètes du système solaire.