Une effrayante éruption solaire géante filmée par Solar Orbiter

Si Solar Orbiter n'était pas une machine, certes douée mais sans conscience, sans doute aurait-elle pensé «Nous sommes bien peu de choses» en observant le 15 février, comme l'a rapporté l'Agence spatiale européenne reprise par Space.com, la plus grande protubérance solaire jamais capturée en une seule image.

Les protubérances solaires sont décrites par l'ESA, dans son communiqué, comme «de grandes structures de lignes de champs magnétiques entremêlées qui maintiennent une concentration dense de plasma au-dessus du soleil, parfois sous forme d'arche, et sont souvent associées à des éjections de masse coronale».

Celle observée par Solar Orbiter a été particulièrement colossale: capturée par le «Full Sun Imager» (FSI) de l'«Extreme Ultraviolet Imager» (EUI) de la sonde, elle s'est étendue sur des millions de kilomètres.

The Full Sun Imager (part of the Extreme Ultraviolet Imager) is designed to look at the full solar disc even during close passages of the Sun. Combined with @MissionSoho we can follow the event to even larger distances! https://t.co/u00kcaj7fl pic.twitter.com/11At4aDoUF