Le rover chinois Yutu-2 observe un bien étrange cube sur la face cachée de la Lune

Lancée en 2019, la mission chinoise Chang'e-4 a pour objectif d'explorer ce qui fut longtemps pour l'humanité un complet mystère et une parfaite machine à fantasmes: la face cachée de la Lune.

Et cette machine à fantasmes, le rover Yutu-2 (rien à voir avec le groupe) l'a relancée d'une très belle manière, qui rappellera aux amateurs les quelques frissons que leur a procurés le 2001 de Kubrick: le véhicule a repéré, au loin sur son habituellement morne horizon, un bien étrange objet d'une forme cubique presque parfaite.

Au cours de ses pérégrinations dans le cratère Von Kármán qu'il a pour mission d'inspecter de fond en comble, le petit véhicule a photographié ce que les responsables chinois de la mission ont appelé avec malice une «cabane mystérieuse».

Comme le note Vice, les internautes ont été rapides à plaisanter sur le fait qu'il s'agissait sans doute d'un Starbucks ou d'un McDonald's lunaire, tandis que les scientifiques chinois avançaient, pince-sans-rire, que la «cabane mystérieuse» pouvait être l'habitat bâti par des extraterrestres (des extralunaires, en l'occurrence) après le crash de leur vaisseau.

