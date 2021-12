La sonde Parker a filmé son contact avec le soleil, et c'est mieux que Star Wars

Les plus enthousiastes n'hésiteront pas à clamer, peut-être à raison, que c'est l'un des exploits technologiques les plus impressionnants de l'histoire humaine.

Mardi 14 décembre 2021, quelques semaines après avoir annoncé son impressionnant record de vitesse de 163 kilomètres par seconde, soit 586.000 kilomètres par heure, la NASA déclarait ainsi que sa petite sonde Parker, lancée en 2008, avait fini par franchir la surface critique d'Alfvén donc, pour résumer plus prosaïquement les choses, par «toucher le soleil».

Exploit dans l'exploit: ce premier contact avec notre astre, si fou et si lointain, peut vivre en dehors des communiqués de presse de l'agence américaine et de nos imaginations, puisque Parker a profité de l'occasion pour prendre quelques images et les envoyer vers la Terre.

Les scientifiques du JHU Applied Physics Laboratory ont ensuite fait une étonnante vidéo de ces clichés envoyés par la sonde, pris sur fond de Voie Lactée et de système solaire en mouvement.

I cannot stop thinking about this incredible footage, mainly:



(1) The milky way. Imaged from within a solar streamer. FFFF.



(2) Those two planets at the end? I'm almost positive it's Venus and Mercury, but need to confirm w/ jpl horizons (or, more easily, a Parker person) https://t.co/lMu449MlBl pic.twitter.com/o7Gbiju1xX