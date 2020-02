Quand un satellite russe espionne un satellite espion américain

Un sacré pot de colle. Depuis janvier, les passionné·es de satellites ont constaté l'étrange comportement d'amoureuse transie de la sonde russe Kosmos 2542, lancée en novembre 2019. Elle orbite très près de USA 245.

Lancé en 2013 par le National Reconnaissance Office, le service de renseignement américain qui gère les satellites espions, USA 245 en est probablement un. Michael Thompson, observateur amateur de satellites, a résumé la situation dans un fil Twitter.

Something to potentially watch: Cosmos 2542, a Russian inspection satellite, has recently synchronized its orbit with USA 245, an NRO KH11.

