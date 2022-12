Elon Musk et SpaceX lancent Starshield, leur Starlink militaire et secret

SpaceX et le Pentagone, c'est une vieille histoire d'amour: depuis toujours, la première sait que le financement de ses activités civiles doit passer par la signature de contrats militaires et elle ne s'en est pas privée, devenant un partenaire spatial de tout premier plan pour les armées et agences gouvernementales américaines.

À de multiples reprises, des fusées Falcon de la jeune pousse dirigée par Elon Musk ont par exemple été utilisées pour mettre en orbite des satellites classés secret-défense ou d'autres d'observation.

SpaceX a également été choisie pour développer et lancer un réseau de surveillance et de suivi de missiles hypersoniques, et l'on sait que le Pentagone s'intéresse de près au gros lanceur de la firme, Starship, pour transporter en un éclair troupes ou matériel d'un point à un autre du globe.

Et Starlink, le maillage orbital de satellites créé par l'entreprise de Musk pour fournir Internet dans n'importe quel point du globe? Malgré quelques hoquets et brouilles sur des questions financières, le système a largement prouvé son utilité militaire et vitale pour les populations civiles en temps de guerre, ainsi que sa résilience face aux tentatives de hacking russe.

La bagarre!

Mais Starlink est un système à visées civiles. Alors, début décembre, SpaceX a discrètement dévoilé Starshield, la version spécifiquement militaire de son réseau et de ses matériels, dont elle compte proposer les bons services au Pentagone comme aux agences gouvernementales américaines telles la CIA ou la NSA. «Supporting national security», clame ainsi la page d'accueil du site officiel de la structure.

Qui ne donne néanmoins que peu de détails sur ce qui est prévu, sera conçu, ou l'a peut-être déjà été. Trois objectifs principaux sont pointés pour Starshield: l'observation terrestre, dont on connaît l'importance militaire capitale, les communications (sécurisation de grade militaire et interopérabilité avec les systèmes déjà existants semble au programme) et l'envoi à la demande de «bus de satellites».

Il est également question, sur ce même site officiel, du «design modulable» des satellites offert par Starshield, «intégrant une grande variété de charge, offrant une versatilité unique aux utilisateurs». Il semble donc que SpaceX propose le développement par ses propres soins d'engins sur-mesure pour diverses utilisations militaires, pourquoi pas armées, dont nous n'avons pas les détails, nature secrète des missions oblige.

Comme l'explique Techcrunch, il n'est pas impossible que tout ceci ne soit encore que très hypothétique, une offre de service n'attendant plus que de profitables commandes. Mais il n'est de la même manière pas tout à fait impossible que Starshield œuvre dans l'ombre depuis quelque temps déjà, et que certains de ces projets et nouveaux concepts matériels soient déjà bien avancés.

Dans les deux cas, les enjeux sont suffisamment importants pour les deux parties –financiers pour SpaceX, stratégiques pour le gouvernement des États-Unis– pour qu'une structure dédiée à ces choses soit ainsi créée, bien distincte des nombreuses activités civiles de l'entreprise pour éviter toute confusion des genres et des budgets.