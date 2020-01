Une augmentation du salaire minimum pourrait faire baisser le taux de suicide

Une étude publiée début janvier dans le Journal of Epidemiology & Community Health se penche sur les rapports entre les politiques sociales, notamment le salaire minimum, et la santé mentale. Pour ce faire, l'équipe de recherche a compilé les données mensuelles du taux de suicide et les hausses du salaire minimum dans tous les États américains entre 1995 à 2017.

Aux États-Unis, le salaire minimum n'a pas augmenté à l'échelle fédérale depuis fin 2009, mais les États peuvent, indépendamment les uns des autres, choisir de définir un montant supérieur au minimum national obligatoire.

Facteur éducatif

L'étude note que lorsqu'un État augmente son salaire minimum d'un dollar par heure, le taux de suicide parmi les adultes de 18 à 64 ans ayant fait des études au niveau lycée ou inférieur enregistre une baisse de 3,5% à 6%.

Chez les personnes qui ont effectué des études supérieures, en revanche, le taux de suicide et le salaire minimum ne semblent pas corrélés –ce qui semble logique, puisqu'elles sont moins susceptible de travailler au salaire minimum.

Les résultats sont aussi intimement liés aux conditions économiques: plus le taux de chômage est élevé, plus une augmentation du salaire minimum aura des effets bénéfiques sur le taux de suicide.

Indicateur extrême

L'étude n'a pas réussi à déterminer si le calcul était plus pertinent au moment de la hausse des salaires ou quelque temps après, une fois que la mesure a eu le temps d'influencer le niveau de vie, l'effet d'annonce pouvant lui aussi jouer un rôle important.

Les scientifiques précisent que le suicide est évidemment «l'indicateur le plus extrême du désespoir» et qu'il est généralement précédé de dépressions et de tentatives de suicides, beaucoup plus nombreuses que celles qui vont à leur terme.

Les données sur les troubles mentaux et les passages à l'acte non létaux sont néanmoins souvent incomplètes ou peu fiables, ce qui explique que seule la corrélation avec le suicide soit étudiée.