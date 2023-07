Les États-Unis vont livrer des armes à sous-munitions à l'Ukraine, mais c'est quoi exactement?

La nouvelle flottait dans l'air depuis des semaines, mais après plusieurs longs mois de débats, les États-Unis l'ont confirmé le vendredi 7 juillet. Ils livreront bien à l'Ukraine des armes à sous-munitions dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide militaire, comme le rapporte notamment CNN, qui revient sur cette annonce.

La future livraison de ces équipements n'est pas anodine car les armes à sous-munitions sont interdites dans une grande partie du monde et largement en Europe, au sein des 123 pays signataires de la Convention d'Oslo (ouverte à la signature dans la capitale norvégienne en 2008 et entrée en vigueur en 2010). Mais des pays majeurs n'en font pas partie, comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou l'Ukraine.





Alors que sont vraiment ces armes à sous-munitions? Pour faire simple, il s'agit de plein de petites bombes dans une grosse bombe. Si vous voulez en savoir un peu plus, dites-vous que ces munitions sont disposées dans des missiles et lancées par de l'artillerie, que ce soit dans les airs, depuis le sol ou bien en mer.

Une fois largué ou lancé, le conteneur à sous-munitions s'ouvre, libérant des grappes de petites bombes qui vont couvrir toute une zone en atterrissant. Celles-ci sont censées exploser ensuite soit en touchant le sol, soit grâce à un minuteur juste avant l'impact, créant des dégâts terribles, tant pour les troupes que pour les véhicules blindés.

Pour vous faire une idée, CNN explique que les armes que les États-Unis comptent livrer à l'Ukraine contiennent chacune quatre-vingt-huit petites bombes, qui couvrent à l'explosion une surface de 10 m2. Une simple arme à sous-munitions peut ainsi couvrir jusqu'à 30.000 m2.

Pourquoi ça crée la controverse?

Si le sujet fait autant parler, c'est que ces armes n'ont pas été bannies par la Convention d'Oslo sans raison, la principale étant le danger qu'elles représentent pour les populations civiles. On estime qu'environ 94% des morts occasionnés par ce genre de bombes sont des civils, dont presque 40% d'enfants. La guerre n'est jamais propre, certes, mais là, c'est particulièrement sale.

Ce chiffre élevé s'explique notamment par le nombre important de sous-munitions qui dysfonctionnent et n'explosent pas. Le Comité international de la Croix-Rouge estime ce chiffre entre 10% et 40%, précisant que ces petites bombes restent létales et peuvent être déclenchées par l'activité civile pendant des décennies.

Confronté à ces critiques, le gouvernement américain s'est voulu rassurant: «Si la Russie utilise ces armes en Ukraine dans une guerre agressive contre un autre pays en tuant sans discernement des civils, les Ukrainiens utiliseront les armes à sous-munitions [...] pour défendre leur propre territoire et cibler des positions russes», a affirmé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche.

La Russie a réagi de son côté par le biais de son ambassade à Washington, condamnant la décision et la comparant à «un crime de guerre». L'ironie ne vous aura pas échappé.