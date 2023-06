Les États-Unis ont-ils déjà récupéré des ovnis pour les étudier?

Ses quatorze ans de carrière au sein du renseignement américain pèsent dans la balance: la parole de David Grusch est de celles auxquelles il est conseillé d'accorder au moins un peu de crédit. Or, ce spécialiste de l'investigation liée aux questions extraterrestres n'y va pas par quatre chemins: il affirme qu'à plusieurs reprises, Washington aurait récupéré des objets d'origine non-humaine sur la surface du globe, et que les engins auraient été étudiés en détail et réparés.

Oui, notre homme est censé savoir ce qu'il raconte. Le média américain The Debrief nous explique qu'il a «servi en tant que représentant du bureau de l'Unidentified Aerial Phenomena Task Force [une unité créée par le département américain de la Défense pour étudier les signalements d'ovnis, ndlr] de 2019 à 2021» et que «de fin 2021 à juillet 2022, il codirigeait le département de la National Geospatial-Intelligence Agency [l'agence chargée d'analyser et de diffuser le renseignement géospatial, ndlr] portant sur l'analyse des phénomènes aériens non identifiés (UAP)».





David Grusch assure que son pays en saurait bien plus sur les aliens que ce qu'il veut faire croire, et que les différents fragments et engins ramassés çà et là lui auraient permis de développer une véritable expertise de l'ingénierie extraterrestre. Sur ce sujet, sans grande surprise, les États-Unis seraient en compétition avec la Russie et la Chine.

Toujours d'après ce vétéran de l'US Air Force de 36 ans, de nombreuses agences américaines, relevant aussi bien des renseignements que de la défense, seraient impliquées dans ce programme totalement confidentiel. Loin d'être considérée comme risquée en matière de confidentialité, cette multiplicité des partenaires permettrait au contraire de compartimenter les informations, de façon à limiter au maximum le nombre d'individus ayant une connaissance globale des recherches liées aux UAP.

Le Congrès sur la touche

En outre, David Grusch dit personnellement connaître certains individus impliqués dans les opérations de réparation des engins collectés. Il ajoute que tout aurait été fait pour que le Congrès américain reste à bonne distance de ce sujet et qu'il ne soit donc pas tenu au courant de l'existence d'un tel programme –ce qui est, selon lui, illégal.

De telles déclarations, qui ne sont pas accompagnées du moindre début de preuve, relancent évidemment le fantasme collectif selon lequel les extraterrestres seraient déjà là, parmi nous –ou au moins, leur matériel. «À ce jour, l'AARO [le Bureau de résolution des anomalies tout domaine, ndlr] ne dispose d'aucune information vérifiable étayant les allégations d'une possession de matériaux extraterrestres», a en réponse déclaré Susan Gough, porte-parole du département de la Défense, dans un communiqué.

Si David Grusch prend la parole aujourd'hui, c'est parce qu'il estime que ce silence absolu des autorités américaines n'est plus tenable. Après avoir démissionné de ses fonctions gouvernementales en avril 2023, il raconte avoir souhaité devenir lanceur d'alerte sur les sujets liés à la vie extraterrestre.

Le plus troublant, c'est qu'il demeure, aujourd'hui encore, soutenu par d'autres membres des renseignements, et que sa crédibilité ne cesse d'être soulignée par les personnes ayant eu l'occasion de travailler un jour ou l'autre avec lui.