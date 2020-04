Les respirateurs livrés par Elon Musk ne sont-ils que du vent?

Y aurait-il tromperie sur la marchandise? Le 18 mars, Elon Musk s'est engagé à fournir 1.200 respirateurs artificiels, aussi appelés ventilateurs, à des établissements de soins américains pour les aider à faire face à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, les machines livrées par l'entrepreneur font polémique.

Un tweet publié par NYC Health + Hospitals le 31 mars montre que les quarante équipements envoyés à des hôpitaux new-yorkais sont des dispositifs à pression positive bi-niveau (BiPAP) de la société ResMed, conçus pour la ventilation non invasive (VNI).

Special thanks to @Tesla for a donation of 40 ventilators to our team at NYC Health + Hospitals/Elmhurst #inQueens. These will be essential in the fight against the #coronavirus. pic.twitter.com/X3EwUxGFMl