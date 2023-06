Aux États-Unis, la société pharmaceutique Ferring décroche un monopole sur le caca

Vous avez sûrement souri –et visiblement cliqué– à la lecture de ce titre, mais le sujet est sérieux: la transplantation de microbiote fécal (TMF) sauve des vies. Elle consiste, très schématiquement, à récupérer les excréments d'une personne (saine), à les traiter, puis à les transférer dans l'intestin d'une autre personne (malade), afin de rééquilibrer son microbiote intestinal.

«Il est de plus en plus certain que la composition de votre microbiote est liée de manière significative à votre santé physique et mentale. De plus, à mesure que les “super microbes” qui résistent aux antibiotiques prolifèrent, les TMF deviennent de plus en plus indispensables pour traiter les infections intestinales dangereuses qui, autrement, ont de fortes chances de vous tuer», explique le blogueur et journaliste Cory Doctorow.





Jusqu'à récemment, les TMF n'étaient pas remboursées par les assurances santé américaines. La plupart des médecins proposant ce traitement passaient par l'ONG Openbiome. Celle-ci recrute des personnes en bonne santé, récupère leurs excréments, les traite pour éliminer les «solides non microbiens» et détecter d'éventuels agents pathogènes et, enfin, les congèle et les expédie. Le tout à prix coûtant (entre 937 et 1.874 euros par traitement), notamment en raison de leur conservation à –80°C.

Le Martin Shkreli de la TMF

Mais tout ceci vient de changer. La société pharmaceutique suisse Ferring commercialise une solution de TMF baptisée Rebyota. Si Ferring applique grosso modo le même procédé qu'Openbiome, elle le vend plus de dix fois plus cher: 10.137 euros. Or, comme l'explique le chercheur Stephen Skolnick, la Food and Drug Administration (FDA, qui joue notamment le rôle d'agence du médicament) a conféré un monopole de fait à Ferring sur la TMF, puisque les médecins n'ont désormais plus le droit de se fournir chez Openbiome.

«That's some expensive shit! […] Pour les personnes bien assurées, Rebyota représente probablement une économie –si votre assurance couvre la procédure de 20.000 dollars, vous pourriez payer 500 dollars de votre poche, [plutôt] que les 1.000 à 2.000 dollars que vous paieriez pour obtenir une greffe de caca Openbiome. Mais si vous n'êtes pas assuré ou sous-assuré, […] vous êtes maintenant redevable de 20.000 dollars», prévient Cory Doctorow.

La situation n'est pas sans rappeler celle de Martin Shkreli, ancien patron de Turing Pharmaceuticals, qui fut un temps «l'homme le plus haï d'internet». Après avoir racheté en août 2015 les droits exclusifs de commercialisation du Daraprim, un médicament utilisé dans le traitement de plusieurs maladies graves (paludisme, sida), il avait fait passer son prix de 12,64 euros à 702,37 euros.