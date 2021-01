Dès 2023, Archer et Fiat Chrysler produiront en masse des voitures volantes

C'est, depuis des décennies, l'une des représentations classiques du futur science-fictionnel de l'humanité: dans nos mégalopoles de demain, les cieux seront embouteillés de pimpantes voitures volantes.

L'avenir n'a jamais semblé aussi proche. Fiat Chrysler a profité du CES 2021, grand raout de l'électronique mondiale, pour annoncer un partenariat avec la start-up Archer et le lancement, dès 2023, de la production de masse de ses aéronefs.

Ceux-ci, 100% électriques, sortes de gros drones conçus pour le transport d'humains, sont décrits par le site de l'entreprise comme «les premiers avions à décollage et atterissage vertical (VTOL) commercialement viables» et visent la création de mobilités urbaines «plus rapides, durables et abordables».

Comme dans un taxi à roues, jusqu'à quatre passagers pourront y prendre place et se déplacer sur une centaine de kilomètres, à une vitesse de 240 km/h environ et, critère primordial dans le cadre de transport urbain, dans une relative discrétion sonore.

Selon le co-fondateur d'Archer, Brett Adcock, la demande est forte pour ce type de transport, dont le coût au kilomètre pourrait à terme approcher celui d'une course en VTC classique. La banque Morgan Stanley, elle, voit dans ces taxis du ciel un marché potentiel de 1.400 milliards de dollars en 2040.

En avance sur le futur

Pas étonnant, donc, qu'un géant de l'automobile comme Fiat Chrysler se penche avec autant d'intérêt sur la chose. Pour elle, l'intérêt est d'être l'une des premières à mettre le pied dans ce marché neuf et prometteur, et plus généralement de progresser dans l'électrification de ses véhicules, domaine dans lequel elle souffre de retard.

Pour Archer, le partenariat lui donnera un accès facilité à la R&D et aux lignes de production du géant automobile. Cela devrait lui permettre de se défaire de l'une des plus hautes barrières à franchir pour la réussite de ce type de projet: passer d'un prototype fonctionnel à une production de masse, Fiat Chrysler parlant de «milliers de véhicules par an».

Le premier de ces aéronefs co-produits pourrait être dévoilé dès cette année, avec de premiers vols publics prévus pour 2024. D'ici là, il reste néanmoins encore un peu de travail. La création d'un tel marché et la mise en circulation de ces taxis volants suppose l'édiction de nouvelles normes et de nouvelles infrastructures, autre tâche herculéenne dont devra s'acquitter Archer.

Cette dernière n'est pas la seule à se lancer dans l'aventure; Joby ou Beta sont parmi ses principales rivales. Mais l'alliance avec un constructeur établi tel que Fiat Chrysler Automobiles pourrait lui offrir l'avance nécessaire pour bénéficier d'un avantage concurrentiel considérable et devenir la Tesla des cieux.