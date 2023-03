On sait à quoi va ressembler la fin du monde, et c'est assez plombant

C'est triste à dire, mais si on choisit comme critère la formation des étoiles, notre univers est déjà sur le déclin. De ce point de vue, il a atteint son climax il y a environ 10 milliards d'années, avant que son expansion (qui est, rappelons-le, incessante), combinée au fait que la quantité de matière reste constante, fait que les étoiles naissantes sont de plus en plus dispersées –et ça ne va pas aller en s'arrangeant, nous explique Popular Mechanics.

La formation d'une étoile nécessite la compression d'une petite masse de matière, si bien que plus l'univers va et s'étendre, moins cela se produira souvent. Et un jour, dans environ 1.000 milliards d'années (1012 ans pour les intimes), la dernière étoile verra le jour. Et dans 100.000 milliards d'années (soit 1014 ans), la dernière lumière s'éteindra.

Dissolution

L'expansion de l'univers connaissant une accélération permanente, certaines galaxies que nous pouvons observer actuellement depuis la Terre finiront par ne plus être visibles. Nous pouvons observer actuellement la lumière qu'elles ont émise lorsqu'elles se trouvaient bien plus près de nous. Celle qu'elles produisent à l'heure où ces lignes sont écrites ne parviendront jamais jusqu'à notre système solaire.

En fait, à terme, seul le Groupe local de galaxies (constituée de la Voie lactée, d'Andromède et d'une soixantaine d'autres, toutes reliées à nous sur le plan gravitationnel) finira par nous être visuellement accessible. Et notre univers se résumera à cela, puisque nous serons isolés de tout le reste. La suite est encore moins réjouissante: il finira par se dissoudre, ou par s'auto-digérer, et ce sera bientôt le noir complet (mais comptez 1020 ou 1030 années avant que cela se produise).

Avant cela, avec la mort de la dernière étoile, c'est une ère de dégénérescence qui va s'ouvrir. Celle-ci durera plus ou moins 1 milliard de milliards d'années, soit 1018 ans. Les planètes y survivront, mais elles seront privées de toute source de chaleur. Idem pour les astéroïdes, les comètes et les débris spatiaux.

La mort de tout

Peu à peu, tout va s'effriter, atome par atome, si bien qu'au bout de 1065 années (ce nombre n'a même pas de nom), il n'existera plus aucun objet macroscopique dans l'univers. Seuls les trous noirs tiendront le coup, mais sous l'effet de ce que l'on nomme rayonnement de Hawking, ils finiront également par s'évaporer peu à peu. Au bout de 10100 ans (dénomination non officielle: un googol d'années), eux aussi cesseront d'exister.

Les particules domineront alors l'univers. Les protons seront peut-être les plus grands objets de cette époque, mais rien n'est moins sûr, car leur stabilité à travers les époques n'est pas avérée. Quoi qu'il en soit, au bout de 10200 ans, ils auront fini par de désintégrer. Ce sera alors le règne de l'énergie noire, le tout dans un univers toujours en expansion, lequel connaîtra alors la mort thermique: il ne disposera plus d'aucune énergie thermodynamique, ce qui l'empêchera d'assurer tout mouvement ou toute vie.

Ce qui en restera atteindra alors un équilibre thermique absolu. La température continuera à descendre en tendant vers le zéro absolu –mais sans jamais l'atteindre. Cela coïncidera avec la fin de toute forme de vie. Ensuite, on ne sait pas trop. Un nouveau Big Bang? Un phénomène inattendu? On l'ignore, mais on a franchement hâte d'assister à ça.