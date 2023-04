Monstre électrique de Ford, la Mustang Super Cobra Jet 1800 veut exploser tous les records

L'année 2020 n'a pas été uniquement synonyme de Covid-19, de confinement et de vide existentiel. Chez Ford Performance, ce fut l'année du lancement de la Mustang Cobra Jet 1400, modèle 100% électrique qui marqua considérablement les esprits, rappelle New Atlas.

C'est en effet en septembre 2020 qu'un prototype fut présenté au public, à l'occasion d'une course organisée par la National Hot Rod Association (NHRA), où le bolide réalisa le temps, stupéfiant, de 8,27 secondes sur un quart de mile (un peu plus de 402,3 mètres).

Dès l'année suivante, la Mustang est entrée dans l'histoire en battant le record du monde du quarter mile pour un véhicule électrique, avec un temps de 8,128 secondes et une vitesse de 276,76 km/h. À l'heure où ces lignes sont écrites, il s'agit toujours du temps de référence dans cette catégorie.

Mais Ford n'allait pas s'arrêter en si bon chemin: pour la marque à l'ovale bleuté, hors de question de se reposer sur ses lauriers. C'est ainsi que nous arrive la Mustang Super Cobra Jet 1800, version totalement remaniée de la Cobra Jet électrique, avec pas mal de kilos en moins et des centaines de chevaux supplémentaires sous le capot.

Retour vers le futur

Les nostalgiques seront ravis de voir réapparaître le nom «Super Cobra Jet», qui nous ramène tout droit en 1969. Mais cette fois, c'est bien d'un super dragster intégralement électrique qu'il s'agit.

«Nous essayons toujours d'explorer chaque recoin des sports mécaniques», affirme Mark Rushbrook, directeur général de Ford Performance Motorsports. «La course de dragsters reste un terrain d'essai essentiel pour nos produits et nos technologies. Nous sommes excités non seulement à l'idée de battre notre propre record, mais aussi de pousser plus loin notre développement du paysage du tout-électrique.»

Avec ses 1.800 chevaux, la nouvelle Cobra Jet envoie du lourd. Elle doit sa perte de poids à un travail de fond mené sur la batterie du modèle 1.400 chevaux. Les quatre moteurs électriques DS-250-115 sont les mêmes; les onduleurs PN-250-DZR également; en revanche, la transmission a été revue, ainsi que la configuration des suspensions et les logiciels de contrôle. Objectif: optimiser le démarrage de l'engin, absolument clé pour établir de nouveaux records.

Ford n'avance pas du tout masqué: l'objectif est de se présenter en temps voulu (mais sans trop tarder) à une nouvelle course homologuée par la NHRA et de pousser toujours plus haut le fameux record du quarter mile tout-électrique.

Mais d'autres chronos de référence sont aussi dans la ligne de mire du constructeur américain, notamment celui du passage de 0 à 60 miles par heure (mph). Battre ces records permettrait de faire la nique à Tesla, dont les Model S font actuellement office de références en la matière.